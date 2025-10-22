Il giocatore della Roma Lorenzo Pellegrini sarà uno degli ospiti a This is Me. Il ragazzo ha vissuto negli anni un rapporto controverso con la Roma.

Il calciatore Lorenzo Pellegrini sarà uno degli ospiti della trasmissione This is Me, programma che andrà in onda mercoledi 22 Ottobre e vede la conduzione di Silvia Toffanin. Pellegrini è uno dei giocatori chiave della Roma ed è stato per anni considerato come il futuro del club giallorosso.

Lorenzo Pellegrini nasce a Roma il 19 Giugno 1996 e per diverso tempo viene riconosciuto come colui designato per prendere l’eredità di Daniele Rossi e soprattutto Francesco Totti. Il giocatore vive diverse vicissitudini e riesce a mostrare il suo talento solo a fasi molto alterne ma finisce nel mirino della critica.

Un giocatore di gran talento ma che ha evidenziato grosse difficoltà negli anni ma che lo ha visto comunque protagonista in campionato e in Champions League. Ma andiamo a vedere anche qualche dettaglio in più non solo sul calcio ma anche sulla sua vita privata, dalle passioni fino alla sua famiglia. Lorenzo Pellegrini è sposato ormai da tempo con Veronica Martinelli.

Lorenzo Pellegrini e il legame con sua moglie Veronica

Lorenzo Pellegrini – nonostante la giovane età – è sposato dal 2018 con Veronica Martinelli, una ragazza che ha conosciuto mediante amicizie comune. I due si sono conosciuti piccolissimi, avevano solo 16 anni e da una serie di mi piace sui social è nato un grande amore, che è sfociato poi nel matrimonio. Ormai sono 13 anni che la loro storia dura con grande intensità.

La coppia ha anche tre figli, Thomas, Camilla e Nicolò e di tanto in tanto postano bellissimi scatti tutti insieme, specialmente durante le vacanze. Ma è pensare che la carriera di Pellegrini si è salvata in extremis e che il capitano della Roma poteva addirittura smettere di giocare a calcio. Lo ha rivelato lo stesso Lorenzo.

Nel corso di un’intervista ai microfoni di The Player Tribune Pellegrini ha svelato: “Quando avevo 16 anni hanno scoperto che nel mio cuore c’era qualcosa che non andava, mi bastava una rampa di scale per avere il fiatone, troppi battiti irregolari. Mi dissero che dovevo stare fermo dai 6 agli 8 mesi e in quel periodo è stato tutto davvero molto complicato, mi sedevo sul letto, chiudevo gli occhi e contavo i battiti”, ha rivelato il giocatore.