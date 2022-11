Lorenzo Pellegrini, infortunio in Roma-Lazio/ Come sta? Lesione e arrivederci al 2023

Lorenzo Pellegrini saluta la Roma e il campionato di Serie A 2022, dando appuntamento a gennaio dell’anno che verrà. Durante la sfida di ieri, il derby contro la Lazio (per la cronaca, vinto dalla squadra di Maurizio Sarri con il risultato di una rete a zero), il centrocampista giallorosso e della nazionale italiana si è infortunato. Sottoposto nelle scorse ore a tutti gli esami di rito, è stato evidenziato un problema al flessore della coscia destra, precisamente una piccola lesione. Lorenzo Pellegrini sarà costretto a restare fuori dal rettangolo di gioco per almeno 10/15 giorni, di conseguenza, tenendo conto che nel corso di questa settimana si chiuderà il campionato 2022 per lasciare spazio al Mondiale in Qatar, il centrocampista della Roma lo rivedremo solo l’anno che verrà.

La squadra di Josè Mourinho affronterà il Sassuolo al Mapei Stadium mercoledì sera alle ore 18:00, per poi chiudere l’anno domenica 13 novembre alle ore 15:00, con la partita dello stadio Olimpico contro il Torino. Due match che appunto la Lupa dovrà affrontare senza Lorenzo Pellegrini, soltanto l’ultimo dei grandi infortuni che hanno colpito la compagine romanista in questo primo metà di stagione.

LORENZO PELLEGRINI, ALTRO INFRTUNATO IN CASA ROMA

Nell’infermieria, infatti, oltre a Lorenzo Pellegrini vi sono altri due big come Spinazzola e Dybala, che in estate è sbarcato dalla Juventus, ed entrambi alle prese con un problema muscolare, leggasi una lesione al retto femorale. Tutti i due si rivedranno in Serie A solo nel 2023, ma la Joya spera di poter essere completamente in forma in vista della convocazione della nazionale argentina per il campionato del mondo, che scatterà il 13 novembre prossimo, fra meno di una settimana.

Ricordiamo che la Roma, dopo un inizio di stagione promettente, si è un po’ persa per strada, e attualmente si trova al sesto posto assoluto in classifica, con otto vittorie, un pareggio e quattro sconfitte, a quota 25 punti e a meno due dalla quarta in classifica, l’Atalanta di Gasperini.

