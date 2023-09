Lorenzo Remotti, chi è il concorrente del Grande Fratello 2023/ “Faccio il calzolaio, venivo preso in giro”

Lorenzo Remotti, concorrente del Grande Fratello 2023: “Faccio il calzolaio“

Lorenzo Remotti è un nuovo concorrente del Grande Fratello 2023: anche lui, nella puntata di debutto di questa sera, ha fatto il suo ingresso nella Casa di Cinecittà. Concorrente NIP, ovvero persona non famosa all’interno del cast, il neo-gieffino si presenta così nella clip: “Ciao, sono Lorenzo, ho 37 anni. Nella vita faccio il calzolaio, che nella Casa del Grande Fratello non c’è mai stato“.

CONCORRENTI GRANDE FRATELLO 2023, CHI E' ENTRATO NELLA PRIMA PUNTATA?/ Anita e Giuseppe Garibaldi gli ultimi

In riferimento alla sua attività professionale si definisce assolutamente orgoglioso, anche se all’inizio la viveva come un peso e veniva addirittura schernito: “Faccio uno dei mestieri più antichi del mondo. I primi tempi che facevo questo mestiere, venivo preso in giro. Io sono partito dall’aver vergogna a mettermi questo grembiule, a portarlo con orgoglio. Se un cliente viene a trovarmi nel mio negozio, si ritrova in uno show. Io sono il garzone, la proprietaria è mia moglie. Io sono lo sguattero“.

GRANDE FRATELLO 2023, 1A PUNTATA/ Diretta, concorrenti: l'ingresso di Anita e Giuseppe Garibaldi

La vita privata e il desiderio di vittoria al Grande Fratello 2023

Lorenzo Remotti ha così parlato anche della sua vita privata e, in particolare, della moglie, che lavora con lui in negozio. Ma il neo-concorrente del Grande Fratello 2023 è anche un amorevole papà: “Io e la mia Mariella siamo riusciti a fonderci e a creare qualcosa di meraviglioso: nostro figlio“.

Proseguendo con la sua clip di presentazione, Lorenzo nega ironicamente di avere difetti: “Ma figurati, non ne ho!“. Infine, parla di questa nuova emozionante avventura in televisione, che desidera portare a termine con la vittoria, l’obiettivo più ambito: “Arrivare qui è un gran traguardo, ma ancor più bello vincere al Grande Fratello“.

GIUSEPPE GARIBALDI, GRANDE FRATELLO 2023/ Ingresso con sorpresa: fuori dalla Casa incontra la sua Anita

© RIPRODUZIONE RISERVATA