Lorenzo Remotti: “Fecondazione assistita con mia moglie”/ La confessione al Grande Fratello 2023

Lorenzo Remotti e l’amore per la moglie

Prime confessioni nella casa del Grande Fratello 2023. In particolare, l’intimità del tugurio e la presenza di poche persone ha portato Lorenzo Remotti a confessare un dettaglio importante della sua vita di coppia. Sposato, Lorenzo ha raccontato a Samira e Giuseppe il grande amore che prova nei confronti della donna con cui condivide la sua vita. “Io non sono nessuno, ma senza di lei non sarei quello che sono oggi“, racconta nel daytime del Grande Fratello 2023 trasmesso da canale 5 il 14 settembre. “Una cosa che posso dire di mia moglie è che andiamo in simbiosi”, dice ancora.

Grande fratello 2023, Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi, la prima lovestory?/ Ecco cosa accade nel tugurio!

Poi, di fronte al grande interesse con cui Samira e Giuseppe ascoltano le sue parole, decide di aprirsi totalmente raccontando non solo il momento più emozionante della sua vita ovver la nascita di suo figlio, ma anche il percorso fatto con la moglie per averlo.

Le parole di Lorenzo Remotti

E’ una vita privata piena quella di Lorenzo Remotti che oggi, da padre di un bambino, si chiede come abbia fatto a vivere per tanti anni senza di lui. “Io e mia moglie abbiamo fatto la fecondazione assistita perché lei non aveva niente ed io non avevo niente ma non rimaneva incinta. Mille controlli, ma non succedeva niente. Abbiamo deciso insieme, ma non volevo accanirmi. Se arrivava bene e dopo otto anni è arrivata questa meraviglia“, dice Lorenzo non trattenendo l’emozione.

Paolo Masella, nuovo tronista di Uomini e donne?/ Al Grande Fratello 2023, "ammicca" a Maria De Filippi

“Adesso che c’è nostro figlio, io la guardo e le dico come abbiamo fatto a vivere senza di lui. Abbiamo scoperto il senso della vita. Prima sapevamo che c’era qualcosa che mancava, ma non lo capito e quando mi hanno messo in braccio nostro figlio è stata l’emozione più grande della vita“, conclude non trattenendo le lacrime.

LEGGI ANCHE:

Grande Fratello 2023, Samira Lui e il doppio senso sulle patate/ La modella rischia la squalifica?

© RIPRODUZIONE RISERVATA