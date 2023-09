Lorenzo Remotti, prima parolaccia al Grande Fratello 2023/ Gli autori sbottano in confessionale e…

La prima parolaccia di Lorenzo Remotti al Grande Fratello 2023

Poche ore dopo l’ingresso nella casa del Grande Fratello 2023, dopo la prima notte che non è stata mostrata al pubblico per la scelta di spegnere le telecamere dalle 3 di notte alle 9 del mattino, Lorenzo Remotti si lascia andare alla prima imprecazione e scatena non solo la reazione dei suoi coinquilini, ma soprattutto, quella degli autori. Le nuove direttive impongono ai concorrenti di non usare un linguaggio colorito, ma nel corso di una conversazione con Anita. Tutto è accaduto quando Lorenzo ha espresso il desiderio di fare colazione con Anita.

Grande Fratello 2023, Giuseppe Garibaldi è davvero un Nip?/ Un precedente in Tv lo "inchioda"

Inizialmente ha pensato che la coinquilina fosse d’accordo, ma quando ha capito che non era così si è lasciato andare ad un’imprecazione che ha scatenato prima la reazione di Anita e poi il richiamo in confessionale da parte degli autori che, dalle parole dello stesso Remotti, lo avrebbero duramente rimproverato.

Oriana Marzoli, lovestory finita con Daniele dal Moro?/ Lo sfogo furioso dell'ex Reina del Grande Fratello

Il rimprovero degli autori a Lorenzo Remotti

Dopo aver capito di non poter fare colazione con Anita, Lorenzo Remotti non è riuscito a trattenersi. “Affanc*lo!”., ha detto mentre Anita gli ha rivolto uno sguardo preoccupato. Poi dopo, l’inquilino è stato chiamato in confessionale dove uno degli autori lo avrebbe rimesso in riga come ha poi raccontato lui stesso ai compagni prima che scattasse la censura.

“Ha iniziato a fare la voce grossa. Sono entrato in confessionale ed era una iena: ‘Voi non capite niente, non avete capito chi sono io’, le parole dette da Lorenzo che il pubblico ha sentito prima che la regia staccasse l’audio scatenando la dura reazione del popolo dei social.

Grande fratello: Paolo Masella é un attore di il mondo di Patty? / Esplode il caso "NIP" della Casa!

LA FACCIA DI ANITA QUANDO SENTE LA PAROLACCIA STO MORENDO#GrandeFratello #GF pic.twitter.com/feChbg7ZcM — ♡༄ puff (@4gaiia) September 12, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA