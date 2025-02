Durante la puntata di giovedì 20 febbraio 2025 sono usciti alcuni retroscena scioccanti su Lorenzo Spolverato. Tutto è iniziato quando Alfonso Signorini, interpellando anche Rebecca Staffelli, ha mostrato alcuni vecchi post di Chiara Cainelli che riportavano il like del modello milanese. La situazione è esplosa nel momento in cui il conduttore ha mostrato alcune immagini che ritraggono Lorenzo mentre ha delle premure nei confronti di Chiara, soprattutto a tavola quando si è preoccupato che anche lei avesse l’insalata scatenando la furia di Shaila.

Chiara Cainelli e Spolverato hanno subito messo a tacere le voci che li vedrebbero attratti l’uno dall’altra, ma Signorini ha immediatamente mostrato i post che piacevano a Lorenzo su Instagram. Ovviamente si parla di tanto tempo fa ed entrambi i diretti interessati hanno voluto precisare di essere solo amici ed innamorati dei reciproci partner al Grande Fratello, ovvero Alfonso D’Apice e Shaila Gatta. Sarà davvero così? Il conduttore e lo studio ha dei grossi dubbi sulla dinamica tra di loro, e per aggiungere carne al fuoco ha mostrato altri post e altri “cuoricini” totalmente inaspettati.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato mette i like anche a Javier Martinez e Alfonso: caos in studio

Non solo a Chiara Cainelli, Lorenzo Spolverato avrebbe messo diversi like anche ad un altro concorrente del Grande Fratello, forse il meno sospettato in assoluto. Si tratta di Javier Martinez, il quale avrebbe ricevuto tanti cuoricini da parte del modello milanese prima del Grande Fratello. Non solo! Alfonso Signorini ha anche mostrato una sua personale foto a petto nudo, stupito di aver visto sotto il like di Lorenzo Spolverato: “Hai messo un like anche a me!“, ha detto. Il modello ha risposto che in quegli anni ha messo like a tantissime persone, mentre Shaila ha risposto mettendo a tacere le polemiche, dicendo che all’epoca anche lei faceva la stessa cosa con i ragazzi.