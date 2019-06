Lorenzo Riccardi al Grande Fratello Vip 4?/ Scoop sull’ex tronista di Uomini e Donne

La prossima stagione televisiva vedrà il ritorno del Grande Fratello Vip. Non ci sono ancora conferme sulla conduzione, anche se al momento di parla del certo ritorno di Alfonso Signorini e dell’addio di Ilary Blasi, tuttavia non mancano indiscrezioni sul cast. E il nome che spunta oggi è quello di Lorenzo Riccardi. Stando alle indiscrezioni lanciate dal settimanale Oggi, l’ex tronista di Uomini e Donne – che nello studio di Canale 5 ha trovato l’amore – sarebbe in lizza per entrare nella Casa più spiata d’Italia. Sembra, infatti, che Lorenzo, attualmente fidanzato con Claudia Dionigi, ambisca a fare parte della quarta edizione del Grande Fratello Vip e che potrebbe realmente diventare uno dei prossimi concorrenti.

LORENZO RICCARDI NELLA CASA DEL GF VIP 4?

Sul settimanale Oggi, in merito alla partecipazione di Lorenzo Riccardi al Grande Fratello Vip 4, si legge: “A Cologno Monzese fervono i preparativi per la prossima edizione del Grande Fratello Vip che, pare, sarà ricca di sorprese e importanti novità. – e ancora – Si sussurra che tra chi aspira a entrare nella Casa più famosa d’Italia ci sia Lorenzo Riccardi, 23, ex amatissimo tronista di Uomini e Donne. Riuscirà a realizzare il suo sogno?” Al momento, Lorenzo non si esprime sui social il merito al gossip che lo vorrebbe nella prossima edizione del reality di Canale 5, anche se non è difficile credere che le voci rispecchino la realtà dei fatti. Lorenzo, infatti, non ha mai negato la passione per il mondo della televisione, di cui vorrebbe far parte.

