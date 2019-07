LORENZO RICCARDI CONCORRENTE GRANDE FRATELLO VIP 4?/ L’ex tronista: “Vedremo”

Lorenzo Riccardi pronto a partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip 4? Si fanno sempre più insistenti le voci di una possibile partecipazione dell’ex tronista di Uomini e Donne, anche se al momento non c’è alcuna conferma ufficiale. La nuova edizione del reality show di Canale 5 “orfano” di Ilary Blasi è pronto a ripartire con Alfonso Signorini promosso da opinionista a padrone di casa. Una cosa è certa: al momento sono ancora in corso i provini dei possibili concorrenti del reality show di successo che, una volta provinati, successivamente vengono confermati dalla squadra degli autori. Diversi i papabili nomi spuntati nel corso delle settimane: da Fernanda Lessa a Scialpi, da Matilde Brandi a Claudia Galanti, da Ilona Staller alias Cicciolina fino a Loredana Lecciso. Tra questi presunti concorrenti c’è anche Lorenzo Riccardi che, dopo il trono di Maria De Filippi, potrebbe essere promosso in prima serata in uno dei reality di maggior successo del piccolo schermo.

Lorenzo Riccardi concorrente del GF VIP 4?

In questi giorni a commentare la sua possibile partecipazione alla nuova edizione del Grande Fratello Vip 4 è stato lo stesso Lorenzo Riccardi. L’ex tronista, infatti, durante una serie di Instagram Stories ha risposto ad alcune domande dei fan – follower. In particolare un follower ha chiesto: “Ho letto che farai il Gf Vip, è vero? Speriamo”; dal canto suo Riccardi non ha né confermato né tantomeno smentito la cosa limitandosi semplicemente a rispondere con un “Vedremo…”. Una risposta vaga che però lascia aperta una possibilità per un suo ingresso nella casa versione vip di Cinecittà. Grande Fratello Vip a parte, in questi giorni Lorenzo ha condiviso un’altra notizia con i suoi follower: la morte della cara nonna.

Lorenzo Riccardi: è morta la nonna

“Guardami da lì su…io ti guardo” con queste parole, accompagnate da una foto in cui sorride guardando il cielo, Lorenzo Riccardi ha voluto ricordare l’amatissima nonna scomparsa in questi giorni. L’ex tronista di Uomini e Donne era molto legato alla nonna di cui aveva tanto parlato durante la sua esperienza televisiva nel dating show di successo condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Un messaggio semplice, ma che ha commosso i tantissimi follower che si sono stretti al suo dolore.



