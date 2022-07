Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi aspettano una bambina/ Delusione per l’ex UeD?

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi: aspettano una bambina

Due settimane fa Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi avevano annunciato su Instagram di aspettare il loro primo figlio: “Era un giorno come un altro quando abbiamo scoperto che c’eri… una goccia di vita cresceva dentro di me… ed eravamo increduli… ma poi da quel macchinario abbiamo ascoltato il battito del tuo cuoricino ed è stata la cosa più bella al mondo che potessimo sentire. Tu renderai il nostro amore più forte, la nostra casa più felice… Papà e Mamma già ti amano alla follia e ti aspettano più che mai”. Nelle ultime ore la coppia nata a Uomini e Donne ha rivelato se il primo figlio sarà maschietto o femminuccia. I due hanno condiviso sui social il video del gender reveal party: Claudia e Lorenzo, emozionati e commossi, hanno aperto un armadio dal quale sono usciti palloncini rosa. La coppia aspetta quindi una bambina! “Due femmine, due!”, ha detto Lorenzo stringendo e baciando Claudia.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi: i messaggi dagli amici

Rispondendo alle domande dei fan sui social, Claudia Dionigi aveva svelato che Lorenzo avrebbe voluto un maschietto, mentre lei sperava nella femmina. La nascita della prima figlia della coppia di Uomini e Donne è prevista per il 21 dicembre 2022. Tantissimi messaggi da parte di amici e volti noti dello spettacolo che fanno le congratulazioni alla coppia: “Evvai… Diventerai pazzo di lei Lorenzo. Congratulations Claudia”, ha scritto Francesco Sofia Novello, campagna di Valentino Rossi, che da qualche mese è diventata mamma di Giulietta. Gianni Sperti, storico opinionista di Uomini e Donne, ha mandato una serie di cuori alla coppia, così come altri volti noti del dating show, tra cui Arianna Cirinnone e Sabrina Ghio. “Lo sapevo.. Me lo sentivo”, ha scritto Teresa Langella, ex compagna di trono di Lorenz Riccardi.

