Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi “Sì a Temptation Island”/ Poi frecciatina a Moser?

Chi non si ricorda una delle coppie più amate di Uomini e donne? Naturalmente stiamo parlando di loro, della coppia formata dal Cobra Lorenzo Riccardi e dalla sua corteggiatrice ormai fidanzatissima Claudia Dionigi. I due sono tornati a dire la loro ospiti a Rai Radio ed è proprio rispondendo ad una serie di domande che hanno mandato in tilt tutti, i fan dell’Isola dei Famosi e di Ignazio Moser compresi. A mettere un po’ la pulce nell’orecchio agli amanti di liti e di trash è stato proprio l’ex tronista che rispondendo ad alcue domande proprio sul reality e sui suoi concorrenti ha voluto sottolineare che di tutti quelli che sono in gioco lui ne conosce quattro o poco più, che tifa per Andrea Cerioli, un bravo ragazzo, e che non capisce il perché di certi ‘privilegiati’ poco inclini a mettersi in gioco.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi “Sì a Temptation Island” e su Ignazio Moser…

Proprio quest’ultimo sembra essere Ignazio Moser tant’è che nel suo passaggio Lorenzo Riccardi rilancia: “Ogni tanto vedo che se sei il figlio di, sei famoso anche tu… La cosa che mi dà più fastidio è che sei raccomandato da tuo padre per entrare là dentro. Penso che se devi fare un programma ti devi mettere in gioco al cento per cento. Se devi fare finta che ci sei è meglio che te ne stai a casa”. A chi si riferiva? Il fatto che si parli di un figlio di.. lascia pensare che la frecciatina sia proprio lanciata ai danni di Ignazio Moser. I due, infine, hanno confermato di essere pronti per matrimonio e figli anche se non sanno bene in che ordine arriveranno.

