Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi/ Uomini e Donne: la coppia ospite da Maria

Oggi pomeriggio andrà in onda un nuovo appuntamento del trono classico di Uomini e Donne, con protagonisti i tronisti giovani del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Oltre ai tre protagonisti comodamente seduti sulla poltrona rossa, spazio anche per Lorenzo Riccardi in studio con la fidanzata Claudia Dionigi. La coppia, recentemente intervistata tra le pagine del Magazine ufficiale, ha parlato della loro relazione d’amore, per loro sono già passati otto mesi dalla scelta: “Noi stiamo alla grande e ogni giorno va sempre meglio. Tutte le volte che ci troviamo a parlare di noi ci stupiamo di come le cose procedano oltre ogni aspettativa”, ha affermato Riccardi, per poi riassumere il loro periodo insieme: “In una sola parola: divertente. Sto scoprendo di avere vicino a me una persona che vive in un mondo tutto suo. Pensi che Claudia fa valigia, esce di casa, va a Roma e poi quando arriva a destinazione puntualmente scopre di aver dimenticato tutto a casa. La mattina raccoglie le calze sporche e mentre cammina le Iancia per errore nel cestino della spazzatura invece che nel cesto dei panni sporchi. Ormai pago più di calzini che d’affitto (ride, ndr). Non c’è giorno che passiamo insieme senza sorridere”.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi ospiti del trono classico

Claudia Dionigi ha raccontato anche il segreto della loro felicità: “Credo sia anche merito di quel pizzico di fortuna che ci sta accompagnando. Non è scontato poter dire di aver trovato una persona che ti completa. Forse il segreto è che pensiamo sempre in due”. Lorenzo invece, ha rivelato di essere il più romantico della coppia: “Da quando Claudia mi dice mi ama? Mentre sto dormendo (ride, ndr). Io invece sono il classico fidanzato che ti dà il buongiorno o ti sveglia la mattina con un abbraccio. Chi lo avrebbe mai detto?”. E sulla possibilità di avere un figlio, l’ex tronista ha aggiunto: “Io mi vedrei bene nelle vesti di papà giovane. I bambini Ii ho sempre amati, però non nascondo che preferirei avere un maschio”. Nel corso delle dinamiche che si svilupperanno oggi pomeriggio, Lorenzo Riccardi svelerà di avere baciato (in passato, quando era single) Giulia D’Urso, sganciando una bomba niente male proprio durante una segnalazione molto delicata.

