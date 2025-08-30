Lorenzo Riccardi ha svelato su Instagram qual è il nome scelto per il suo secondo figlio: l'annuncio dell'ex di Uomini e Donne

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi stanno per diventare genitori per la seconda volta. La celebre coppia di Uomini e Donne aspetta un maschietto, che arriva dopo la nascita di una bambina, Maria Vittoria, che ha già conquistato i cuori dei follower del duo, e solo oggi, a poche settimane dalla sua nascita, è stato annunciato il nome scelto per lui.

Di recente, Lorenzo e Claudia avevano rivelato di avere un po’ di dubbi sul nome del bambino, tanto che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva aperto un vero e proprio sondaggio per i follower, chiamati a scegliere tra tre opzioni: Edoardo Maria, Leonardo Maria e Bryan. Claudia, in particolare, specificava che l’ultimo era il nome voluto dal marito ma che lei non avrebbe voluto per il bebè in arrivo. A distanza di qualche settimana da questo sondaggio, la scelta è stata fatta ed è proprio uno di questi tre nomi.

Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne annuncia il nome scelto per il figlio: la reazione dei fan

A ‘vincere’ è stato Leonardo Maria, che sarà dunque il nome del figlio di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. A svelarlo è stato l’ex tronista con un dolce post pubblicato su Instagram in queste ore: “Ormai manca poco….meno di due mesi e finalmente ci conosciamo. Leonardo Maria is coming”, ha scritto Lorenzo a corredo del video di un’ecografia del bambino. Una scelta che è stata apprezzata dai fan della coppia, visto che tanti sono stati i commenti positivi: “Bellissimo nome”, “Ti aspettiamo principino e bellissimo nome”, “Nome meraviglioso, ottima scelta”, sono soltanto alcuni dei complimenti che la coppia ha ricevuto in queste ore. Proprio di recente, Claudia ha fatto sapere di essere un po’ preoccupata per il peso del bambino, più avanti di due settimane rispetto a quanto dovrebbe pesare. Motivo per il quale preferirebbe che il parto venisse anticipato.