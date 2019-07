Lorenzo Riccardi, è morta la nonna/ Uomini e donne: silenzio social dopo l’annuncio

Brutto colpo per Lorenzo Riccardi, ex corteggiatore e tronista di Uomini e donne, che nelle scorse ore ha annunciato sui social il suo improvviso lutto. A quanto pare il pugliese è rientrato a casa per dire addio alla sua amata nonnina ma, da quanto si evince dai commenti, non si tratta di quella che tutti hanno conosciuto a Uomini e donne o nelle foto e nelle storie postate in questi mesi. Rimane il fatto che il pubblico e i fan si sono stretti intorno al Cobra che ha deciso di rimanere in silenzio dopo l’annuncio di ieri. Con uno sfondo nero, un piccolo angioletto e un cuore disegnato in bianco, Lorenzo Riccardi ha detto addio alla sua nonna nelle storie su Instagram mentre sul suo profilo ha pubblicato poi una foto del suo tenero sorriso accompagnandolo da un messaggio che conferma il suo modo di essere.

LORENZO RICCARDI DICE ADDIO ALLA SUA NONNA

In particolare, l’ex tronista ha scritto: “Guardami da lì su…io ti guardo”. Da questo momento in poi è calato il silenzio sui social. Lorenzo Riccardi ha deciso di non postare niente vivendo il suo dolore in totale intimità e lo stesso è successo con Claudia Dionigi, la sua compagna da quando hanno lasciato Uomini e donne. Lei si è limitata a postare una diretta a bordo del treno che li stava portando in Puglia ma mostrando solo il panorama all’esterno del finestrino. Tutto il resto lo immaginiamo visto che anche per lei è calato il silenzio social dopo le ultime foto postate ieri mattina. I fan attendono con ansia il loro ritorno su Instagram, cosa diranno a quel punto? Lo scopriremo nelle prossime ore, intanto ecco di seguito il post Instagram del tronista:





