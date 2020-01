Lorenzo Riccardi nuovo opinionista Uomini e Donne/ “Maria De Filippi crede in me!”

Ormai non ci sono più dubbi: Lorenzo Riccardi è davvero il nuovo opinionista di Uomini e Donne. La conferma arriva attraverso un’intervista che l’ex tronista ha rilasciato al settimanale Nuovo Tv e che Riccardo Signoretti promuove sul suo profilo Instagram. “Maria De Filippi promuove Lorenzo Riccardi a opinionista di Uomini e donne. – si legge – L’ex tronista, che già convive con Claudia Dionigi, ringrazia la regina di Canale 5: “Crede in me, ci vogliamo bene”, racconta lui al settimanale”. Che Lorenzo fosse il nuovo opinionista d’altronde in molti l’avevano già intuito. Nelle ultime settimane è stato infatti presente in studio, una prima volta assieme alla sua fidanzata Claudia come ospite, poi da solo. E in ognuna di queste occasioni ha detto la sua, commentando tronisti e corteggiatori.

Lorenzo Riccardi, amore e lavoro “grazie” a Maria De Filippi e Uomini e Donne

Tuttavia la conferma ufficiale non era ancora arrivata e arriva oggi tra le pagine del noto settimanale. Un periodo d’oro, dunque, per Lorenzo Riccardi, che ha avuto l’occasione televisiva che sperava. D’altronde nei mesi scorsi ha più volte espresso il desiderio di essere opinionista per Maria De Filippi e, inoltre, sperava in un’occasione al Grande Fratello Vip che, purtroppo, per ora non è arrivata. Se questa è la situazione lavorativa di Riccardi, quella amorosa va sempre meglio. Lorenzo e Claudia hanno appena festeggiato l’undicesimo mese d’amore, convivono ormai da molto tempo e si dicono innamoratissimi e soprattutto molto felici. Maria De Filippi gli ha quindi regalato l’amore e, ora, anche un posto fisso a Uomini e Donne.

