Lorenzo Riccardi aspetta il suo primo figlio dalla compagna Claudia Dionigi. La coppia si è conosciuta e innamorata a Uomini e Donne e ora stanno per diventare genitori. L’ex tronista lo ha annunciato ai fan da pochi giorni, presto sarà papà ma, dopo la bellissima notizia, arrivano anche le paure nell’affrontare questa enorme responsabilità.

La compagna Claudia annunciava di essere incinta con queste parole: “Era un giorno come un altro quando abbiamo scoperto che c’eri… una goccia di vita cresceva dentro di me… ed eravamo increduli… ma poi da quel macchinario abbiamo ascoltato il battito del tuo cuoricino ed è stata la cosa più bella al mondo che potessimo sentire. Tu renderai il nostro amore più forte, la nostra casa più felice… Papà e Mamma già ti amano alla follia e ti aspettano più che mai. Il nostro fagiolino/a”. Essere genitore non è cosa da poco e Lorenzo Riccardi lo sa bene, tanto da temere il giorno del parto e di decidere di non assistervi. Insomma, l’ex volto di Uomini e Donne ha risposto alle domande dei suoi follower in merito alle sue paure sul giorno in cui nascerà il suo primo figlio e sul suo ruolo genitoriale.

Lorenzo Riccardi svela: “Ho una paura fott**a”

Lorenzo Riccardi parla a cuore aperto, sui social, delle sue paure nel diventare papà: “E’ una sensazione strana. Da una parte ho una paura fott**a perchè non so come si fa il padre quindi è normale avere paura, dall’altro sono l’uomo più felice del mondo perchè non c’è cosa più bella”.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha svelato che non entrerà in sala parto: “Non penso che assisterò al parto, sono un fifone. Solo guardando i video mi sento male e mi viene da svenire, figuriamoci se entro. Mi ricoverano“. Inoltre, l’influencer svela ai suoi follower se preferisce un maschietto o una femminuccia: “Io vorrei un maschio che mi spacca tutta casa“.

