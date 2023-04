Lorenzo Riccardi, primo compleanno da papà/ La toccante foto con Claudia Dionigi e figlia: “Tanto amore”

Lorenzo Riccardi, compleanno in famiglia: le foto con Claudia Dionigi e la figlia

Grandi festeggiamenti in famiglia per Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. La coppia, uscita da Uomini e donne nel 2019, è più felice ed innamorata che mai e nelle ultime ore ha celebrato il 27° compleanno dell’ex tronista, che nello studio del dating show scelse Claudia come sua compagna di vita. Con un post su Instagram, infatti, il ragazzo ha condiviso con i suoi followers tutta la gioia per il compleanno vissuto in famiglia.

In primo piano campeggiano due scatti al fianco della sua dolce metà e, in braccio a loro, la piccola Maria Vittoria nata lo scorso dicembre. Di fronte alla torta di compleanno la coppia sorride e si scambia un tenero bacio, mentre a corredo Riccardi ha condiviso anche una tenera didascalia: “Perché noi siamo così: una torta, 4 pizze e tanto amore in famiglia per festeggiare i miei 27 anni. #viamo. TANTI AUGURI A ME“.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi: un amore da favola dopo Uomini e donne

Un ritratto familiare che è stato presto inondato di affetto dai fan, che hanno messo numerosi like e rivolto gli auguri di compleanno all’ex tronista. La storia tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi viaggia a gonfie vele ed ogni occasione è buona per dimostrare, anche per mezzo social, tutto l’amore che li unisce. Dopo Uomini e donne nel 2019, la coppia ha decisamente bruciato le tappe e non ha perso un istante di tempo. Subito dopo il programma è infatti arrivata la convivenza e la progettazione di un futuro insieme.

Futuro che li ha visti diventare genitori di Maria Vittoria, la loro primogenita, lo scorso dicembre. E, sempre alla fine del 2022, è anche arrivata la fatidica proposta di matrimonio, comparsa con grande originalità sulla tutina della loro piccolina. “Non me lo aspettavo di ricevere la proposta, in famiglia, la Vigilia di Natale. Ma era proprio come la desideravo: inaspettata, ma stupenda. Penso che ci sposeremo nel 2024, ora siamo concentrati su nostra figlia” aveva rivelato la Dionigi, in un’intervista di coppia a Verissimo lo scorso febbraio.

