Lorenzo Rinaldi, Under Uomini/ Chi è? Il ragazzo già tra i più amati (X Factor 13)

Lorenzo Rinaldi è uno dei cavalli di battaglia degli Under Uomini a X Factor 13 e il merito è anche della sua interpretazione di Let Her Go, il brano di Passenger che ha presentato la settimana scorsa. Passati i Bootcamp, Lorenzo vola fino agli Home Visit centrando quattro sì ed un posto sicuro nella sfida delle sedie. “Oggi ti ho visto dal vivo e mi sono affidata alla tua musicalità, che conferma il fatto che tu mi sia tantopiaciuto”, ha sottolineato Malika Ayane nel suo commento. “A me hai ricordato James Taylor, sono molto colpito”, ha aggiunto invece Samuel. Brividi invece per Sfera Ebbasta e un ricordo indelebile per Mara Maionchi: “Questo qui ha una faccia pazzesca”, ha detto la giudice. Clicca qui per rivedere l’esibizione di Lorenzo Rinaldi. Adesso si vola a Berlino per un altro verdetto che verrà emesso al Delphi, una delle sale più antiche della città. Non sarà difficile per Lorenzo riuscire a portare a casa la terza vittoria, anche se le case di scommesse puntano tutte sul traguardo finale del team di Sfera, mentre Malika e i suoi concorrenti sono quotati 4.00 da ScommesseItalia.

Lorenzo Rinaldi, X Factor 13: è già tra i più apprezzati?

Da Terni con passione, Lorenzo Rinaldi è destinato a diventare uno dei concorrenti più apprezzati di X Factor 13. Con i suoi 18 anni ha dimostrato già di avere delle qualità importanti per il mondo della musica, nonostante il piccolo stop subito diversi anni fa, quando ha deciso di non completare gli studi musicali ed ha abbandonato tutto. Purtroppo in queste ore non possiamo sapere che cosa passi per la mente di Lorenzo. Sui social non compare infatti dalla fine del mese scorso e il merito di certo è delle prove che sta affrontando prima di presentarsi di nuovo al cospetto di Malika Ayane. Quale brano sceglierà per assicurarsi un posto definitivo negli Under Uomini? Dato che Passenger è fra i suoi artisti preferiti, come abbiamo intuito dai Bootcamp, possiamo prevedere che punterà ad un altro dei suoi cavalli di battaglia. Per esempio Growing Up di Macklemore & Ryan Lewis oppure Blow di Ed Sheeran, che in origine vanta una feat con Chris Stapleton e Bruno Mars. Tutte canzoni più collaudate da Lorenzo, come possiamo intuire dal suo profilo Instagram e dagli estratti dei testi sparpagliati qua e là, fra i suoi pochissimi post.

Lorenzo Rinaldi: il momento in cui i giudici si sono innamorati di lui



