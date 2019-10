Lorenzo Rinaldi, Under uomini/ La notte di Arisa un duro ostacolo (X Factor 2019)

Lorenzo Rinaldi, con “La notte” di Arisa rischia l’eliminazione da X Factor 2019?

Lorenzo Rinaldi si presenta tra gli Under uomini nella puntata di stasera, 31 ottobre 2019, di X Factor 2019. Malika Ayane ha deciso di assegnargli il brano La notte di Arisa. Tra i protagonisti della tredicesima edizione del talent show musicale X Factor Italia, proposto ancora una volta dalle emittenti di Sky, c’è anche il cantautore e musicista Lorenzo Rinaldi. Il 19enne originario di Terni è riuscito a passare alla seconda serata dei Live Show e mantiene intatto il desiderio di poter andare molto avanti nella competizione, sfidando altri artisti di qualità in una competizione ormai diventata imperdibile per numerosi appassionati. Alle Audition di Torino, Rinaldi ha ottenuto quattro sì su quattro grazie alla sua toccante riproposizione di Never Had, brano di Oscar Isaac. Il giovane ha così avuto accesso ai Bootcamp, interpretando la struggente Let Her Go dei Passenger. Gli Home Visit lo hanno visto ancora una volta protagonista con il pezzo Too Much To Ask di Niall Horan. In virtù di tali prestazioni interessanti, è stato inserito nella squadra degli Under Uomini, guidata da Malika Ayane.

Lorenzo Rinaldi Under uomini: il percorso di crescita

Col passare delle settimane, il percorso di crescita artistica a X Factor 2019 di Lorenzo Rinaldi è andato avanti senza alcuna sosta, tra la grande soddisfazione dei giudici e il giubilo da parte del pubblico. Nel corso della prima serata dei Live, Lorenzo ha confermato le proprie qualità convincendo con la sua interpretazione di Don’t Look Back In Anger, storico brano di genere britpop lanciato dagli Oasis. Il giovane si era detto incredulo di essere riuscito ad accedere ai Live e considera Malika una persona speciale, quasi una mamma per tutti i membri della propria squadra. Rinaldi ha anche dichiarato di aver capito di voler fare musica all’età di 14 anni e per questo si era subito messo a studiare chitarra. Inoltre, ha sottolineato di essere stupito dal percorso che è riuscito ad intraprendere.

Un percorso che non è assolutamente finito per Lorenzo Rinaldi, condotto verso la musica grazie alla sorella iscritta al conservatorio della sua Terni. L’umbro è un grande appassionato del blues, ma si concentra anche sul pop e sulla musica cantautorale. Nella seconda serata dei Live, Lorenzo canterà a modo suo La notte di Arisa, con l’obiettivo di continuare a coltivare il sogno di giungere alla finale, e magari vincere X Factor 13. Oggi l’artista in grande ascesa conta 17 mila folllower su Instagram, una cifra che senz’altro crescerà nelle prossime settimane. Per ascoltare, ad esempio, la sua versione del brano di Oscar Isaac, è possibile dare un’occhiata al relativo video sulla pagina ufficiale YouTube del talent show.

