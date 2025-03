Dopo mesi di tira e molla al Grande Fratello, Shaila Gatta sembra essere finalmente certa di non voler più tornare con Lorenzo Spolverato. Sebbene si siano lasciati da settimane, la vera frattura tra loro è avvenuta solo negli ultimi giorni, al punto da interrompere anche il rapporto di amicizia. Tutto è iniziato quando Shaila si è detta dispiaciuta per aver dedicato gran parte del suo percorso ad assecondare i “capricci” del fidanzato, trascurando sé stessa. Al che, Lorenzo l’ha presa come un affronto personale, accusandola di averlo fatto passare per il ‘carnefice‘ della coppia. Da lì, tra i due è calato il gelo, sfociato poi in una lite accesa in diretta.

Nella puntata di luendì, 17 marzo, Shaila ha visto una scena inaspettata: Lorenzo che parlava male di lei con Helena Prestes e Javier Martinez. Non solo, il modello milanese ha anche dato ragione a Stefania Orlando, che ha accusato Shaila di averlo lasciato solo per cercare di arrivare in finale. Trovandosi di fronte una situazione del genere, l’ex velina è andata su tutte le furie, arrivando a mettere in discussione non solo la sua intera relazione con Lorenzo , ma anche il suo ultimo gesto in puntata.

Dopo la lite furiosa tra gli ‘Shailenzo‘, il Grande Fratello ha indetto un televoto flash. Per scegliere i nominati, è stata organizzata una catena di salvataggio, che ha avuto inizio proprio con Lorenzo, finalista ormai da diverse settimane. Nonostante la loro discussione, il 28enne ha salvato per prima Shaila, spiegando di averlo fatto perché la ama. In quel momento, l’ex velina l’ha ringraziato, mostrandosi comunque piuttosto distaccata. Successivamente, parlando con le sue amiche, ha confessato di non credere alle parole dell’ex fidanzato, sostenendo che l’abbia salvata solo per fare bella figura.

“L’ha fatto per la Tv, per il pubblico, non per me”, ha detto durante una delle pubblicità. Dopo la fine della puntata, ha ribadito la sua opinione, dicendo a Zeudi che Lorenzo avrebbe voluto solamente “pararsi il c*lo“. La 28enne ha ormai cambiato totalmente opinione sull’ex fidanzato, descrivendolo come un egocentrico che non l’ha mai amata veramente. Dal canto suo, invece, Spolverato crede che l’ex velina sia manipolata dalle sue amiche, in particolare da Zeudi Di Palma. Come reagirà Lorenzo di fronte a queste dichiarazioni di Shaila? Chissà…