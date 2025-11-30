Lorenzo Salvetti, chi è il concorrente di Amici 25: ha scelto la prof Lorella Cuccarini

Tra i protagonisti della nuova puntata di Amici 25 ritroveremo in pista l’allievo Lorenzo Salvetti, al primo appuntamento allenato da Lorella Cuccarini. La professoressa ha abbracciato il suo nuovo allievo negli ultimi daytime del talent di Canale Cinque, dicendosi particolarmente felice all’idea di poterlo avere sotto la sua ala, un’emozione non indifferente. I due si sono abbracciati e scambiati complimenti prima di dare ufficialmente il via al loro cammino insieme. E tutti coloro che hanno seguito il percorso del ragazzo nel programma di Canale Cinque e ancora prima a X Factor hanno notato un’esponenziale crescita, vedremo cosa sarà da qui in avanti, ma è certo che la passione del ragazzo sia davvero importante e sempre più utile per la sua crescita. A riguardo Lorenzo Salvetti ha confessato di quanto la passione lo spinga avanti, a migliorarsi e crescere sempre:

“Per me la musica è come per un essere umano l’acqua. Se non posso ascoltare musica, sento che mi manca qualcosa” disse ai tempi della presentazione a X Factor. Vedremo cosa ne sarà del suo percorso ad Amici, che da ora avrà un nuovo capitano.

Lorenzo Salvetti scatena i fan di Amici 25

Tra i commenti social non è raro imbattersi in una certezza tra i fan del talent di Canale Cinque condotto da Maria De Filippi. Lorenzo Salvetti potrebbe raggiungere la finale, sono in molti a pensarla così a riguardo e vedremo se il tempo darà ragione a chi ha notato il talento del ragazzo in queste settimane.

La crescita dell’ex artista di X Factor è parsa evidente, il talento non è discutibile e da qui a marzo, quando prenderà via la versione serale del programma ci saranno tante novità, aggiornamenti, ribaltoni e colpi di scena.