Sembra essere finalmente giunta al capolinea la storia tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta al Grande Fratello. Sono passate ormai diverse settimane da quando Shaila ha deciso di lasciare Lorenzo, decisa a non tollerare più le sue reazioni sopra le righe. Nonostante ciò, i due hanno continuato a passare la maggior parte del tempo insieme, scambiandosi anche abbracci ed effusioni. Dopo la sconfitta al televoto per la finale contro Zeudi Di Palma, però, Shaila è arrivata ad una consapevolezza importante riguardo la sua relazione con Lorenzo. La ballerina ha capito di aver sprecato la maggior parte del suo percorso ad assecondare i “capricci” del fidanzato, trascurando sé stessa.

Queste parole hanno profondamente scosso Lorenzo, che l’ha accusata di aver attribuito esclusivamente a lui la responsabilità della sua “perdita di luce” all’interno della Casa. Inoltre, le ha detto chiaramente che, d’ora in poi, sarebbe stato meglio evitare qualsiasi conversazione. Venerdì, 15 marzo, ha riflettuto a lungo su quanto successo e ha deciso di confidarsi con Chiara Cainelli. Una scelta che ha mandato su tutte le furie i fan degli “Shailenzo”, considerando che, in passato, Shaila aveva confessato di aver provato gelosia proprio verso Chiara.

Lorenzo Spolverato si sfoga con Chiara Cainelli al Grande Fratello: è arrivata la fine definitiva con Shaila Gatta?

“Lei non ha mai rispettato i miei spazi. Solo un giorno prima che ci lasciassimo ha rispettato i miei tempi, altrimenti mai. Ci sono stati tanti momenti in cui non volevo accollarle delle cose, lei ha fatto tutto da sola. Quelle volte in cui lei è stata con me nei momenti giù, lei lì dice che non ha dato priorità a sé stessa”, ha spiegato Lorenzo Spolverato. Chiara, però, ha precisato che Shaila, essendo innamorata, gli è sempre stata accanto con piacere. Tuttavia, ha sottolineato che anche lei ha le sue fragilità, che inevitabilmente, prima o poi, prendono il sopravvento.

“Ad oggi lei è alla fine del nostro rapporto. E io sono felice per lei. Però in alcuni momenti, il fatto che tu covi le tue emozioni e io no, non significa che tutte le attenzioni sono su di me. Abbiamo fatto anche tante cose belle e io ho un ricordo molto bello. Quindi quando riuscirò ad abbracciarla e non farmi star male da questo abbraccio, glielo darò”, ha detto Lorenzo. Ad ogni modo, ai fan degli “Shailenzo” non è affatto piaciuta questa confidenza tra lui e Chiara, addirittura alleandosi con le fan di Helena per farla uscire al più presto dal Grande Fratello.