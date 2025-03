Per Lorenzo Spolverato, Helena sarebbe la prossima ad uscire dalla casa del Grande Fratello: previsione o spoiler?

Lorenzo Spolverato protagonista al Grande Fratello. In queste ore il concorrente gieffino si sarebbe lanciato in una previsione che, secondo molti, non è altro che uno spoiler ed un’anticipazione di quanto accadrà durante la semifinale in programma lunedì prossimo 24 marzo. Il ragazzo avrebbe dunque spifferato ai compagni l’uscita di Helena nella prossima puntata. Un azzardo che secondo Agent Beast, profilo X specializzato in gossip, non è affatto da ritenere una boutade. Anzi.

L’esperto di gossip ha spiegato che Lorenzo Spolverato è vicinissimo agli autori del reality show, dunque così si spiegherebbe questa possibile anticipazione. “Lorenzo vicinissimo agli autori, si espone e confida che esce Helena. Fine “, si legge sul profilo.

Stando a quanto scrive l’insider, potrebbe dunque accadere ciò che i telespettatori non si aspetterebbero facilmente: l’uscita di Helena, una delle concorrenti più amate di questa edizione. Scenario che è tutto da verificare ovviamente, anche se sul web la discussione tiene banco perché se la gieffina dovesse effettivamente uscire di scena, allora le voci su Lorenzo Spolverato si rivelerebbero corrette.

Sono numerosi gli utenti che sostengono questo possibile scenario, dando adito appunto alla teoria secondo cui Spolverato riceverebbe dei trattamenti di favore da parte della produzione.