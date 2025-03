Lorenzo Spolverato a Chiara Cainelli: “Mi dispiace, ho la coscienza pulita”

Una puntata non facile per Lorenzo Spolverato al Grande Fratello. Il concorrente, dopo il confronto con Alfonso Signorini, ha ammesso di essere dispiaciuto per quanto accaduto proprio durante la puntata e ne ha parlato con Chiara Cainelli. All’amica e inquilina ha detto: “Sono pieno, ho un grande dispiacere ma non mi merito di stare così. Sono consapevole di tutto quello che ho dato”. Ancora, Lorenzo ha spiegato di tenere molto all’interno della Casa a Shaila Gatta, con la quale ha una storia, ma anche proprio a Chiara e a Giglio.

Shaila Gatta a Lorenzo Spolverato: "Mi sono sentita insignificante"/ E lui si scusa: "Amo te"

Tornando sulla puntata, ancora, ha aggiunto: “Se posso anche eventualmente aver potuto far fraintendere dei messaggi, mi dispiace. Io penso di avere una coscienza pulita. Alfonso mi ha detto che ho creato un danno a te e mi dispiace”. Chiara Cainelli ha spiegato: “Io penso che si riferisse che ormai qualsiasi cosa tra noi può essere fraintesa, anche un abbraccio. Se prima tutto poteva passare inosservato, se invece tu dici il mio nome davanti alle telecamere, sei tu a mettere tutto sotto i riflettori. E allora tu passi per stratega e io per quella che si mette in mezzo alle coppie”. Lorenzo Spolverato, allora, si è detto dispiaciuto per questo fraintendimento e concludendo il discorso ha detto a Chiara: “Ti voglio tanto bene e ti considero davvero una sorella”.