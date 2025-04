Lorenzo Spolverato parla a cuore aperto dopo la fine del Grande Fratello. Sono passati pochi giorni dalla fine del reality e, dopo ben sei mesi rinchiuso nella Casa, il modello sta tornando pian piano alla vita reale. Certamente, il ritorno alla realtà è stato ben diverso da ciò che si aspettava, considerando che, durante la finale, è stato inaspettatamente lasciato in diretta da Shaila Gatta. I giorni prima della sua uscita, Lorenzo aveva parlato a lungo dei suoi piani futuri, i quali coinvolgevano sempre Shaila. Tuttavia, dopo aver rivisto alcuni video, la ballerina ha avuto un cambiamento drastico nei confronti dell’ormai ex fidanzato, decidendo d’interrompere definitivamente la relazione.

Dunque, Lorenzo si è trovato fuori una realtà inaspettata, senza Shaila al suo fianco. Nonostante ciò, ha potuto contare sul supporto dei suoi fan, dei suoi amici e della sua famiglia. Spolverato, infatti, continua a ricevere messaggi di affetto e regali da parte dei suoi sostenitori. Non solo, da giorni ormai non fa che passare le giornate con alcuni amici conosciuti nella Casa, tra cui Michael Castorino, Federica Petagna e Stefano Tediosi. Infine, la sua famiglia ha voluto fargli una sorpresa per festeggiare il suo ritorno.

Lorenzo Spolverato si sfoga dopo la fine del Grande Fratello: la dedica ai suoi affetti

Sabato, 5 aprile, i genitori di Lorenzo Spolverato gli hanno organizzato una festa di “bentornato” dopo la fine della sua lunga esperienza al Grande Fratello. Al party erano presenti diversi familiari e amici, nonché alcuni ex gieffini: Micheal Castorino, Federica Petagna, Stefano Tediosi, Yulia Bruschi e Giglio. Ovviamente, tra i grandi assenti c’era Shaila Gatta, con la quale pare non aver avuto più contatti dopo la finale del GF. Nonostante ciò, Lorenzo si è mostrato davvero felice della sorpresa, documentando il tutto sui suoi profili social.

Successivamente, ha voluto confidare un suo pensiero personale sempre su Instagram, spiegando di sentirsi molto grato dell’affetto che sta ricevendo. A quanto pare, dopo essere uscito dalla Casa, era ovviamente colpito per tutto ciò che era successo, sentendosi particolarmente solo. Ma, nei giorni successivi, l’affetto delle persone a lui vicine sembra averlo fatto sentire meglio. “Ricordo ancora la sensazione di solitudine che provavo appena uscito di casa. Ripensando alla serata di ieri, mi sento profondamente grato per le persone che mi circondano e per tutto l’amore che ricevo”, ha scritto il modello milanese.