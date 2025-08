Lorenzo Spolverato replica alle critiche: ecco perché si trovava a Napoli con una guardia del corpo

Lorenzo Spolverato risponde alle polemiche. Negli ultimi giorni, l’ex concorrente del Grande Fratello è finito al centro delle critiche dopo la diffusione di un video dove lo si vede pranzare in un ristorante di Napoli accompagnato da una guardia del corpo. Al che, le immagini hanno rapidamente fatto il giro dei social, scatenando una valanga di commenti ironici e negativi. Difatti, in molti lo hanno accusato di essersi montato la testa, chiedendosi come mai un personaggio come lui potesse aver bisogno di un bodyguard.

Stufo di tante critiche, Lorenzo ha deciso di replicare pubblicamente con un video in cui ha chiarito le motivazioni dietro la presenza della sicurezza insieme a lui. A quanto pare, l’attore si trovava nella città campana per partecipare ad un evento insieme ai fan, annunciato tempo prima sui suoi social. Tuttavia, alcuni haters avrebbero addirittura cercato di boicottare il raduno, costringendo quindi gli organizzatori a chiamare delle guardie del corpo. Non si sarebbe quindi trattata di una scelta presa da Lorenzo, il quale è ovviamente solito girare da solo senza bodyguard o altro.

Lorenzo Spolverato replica alle critiche: cos’ha detto

“Non sono ancora il presidente del Consiglio, non sarò mai il ministro dell’Interno. Sono quella persona che per strada abbraccia sempre i fan, ride e scherza con loro. Umile e bodyguard free”, ha chiarito Lorenzo Spolverato in un video pubblicato sui suoi profili social, difendendosi dalle accuse. Negli ultimi giorni, tra l’altro, l’ex gieffino è stato al centro di diverse polemiche. Difatti, recentemente, ha lanciato una presunta frecciatina all’ex Shaila Gatta, accusandola di scegliere i partner in base al numero di follower. Al che, i fan dell’ex velina si sono scatenati contro di lui, riempendo i suoi profili social di commenti negativi.

