Lorenzo Spolverato pizzicato a pranzo con una guardia del corpo: il video diventa virale e poi spunta il motivo.

Lorenzo Spolverato è stato un protagonista indiscusso dell’ultima edizione del Grande Fratello. Con il suo carattere esplosivo è stato al centro di quasi tutte le dinamiche del programma conquistando anche il primo posto da finalista. Il modello milanese, inoltre, ha dato vita anche ad una delle storie d’amore più appassionanti tra quelle nate all’interno della casa più spiata d’Italia con Shaila Gatta che, però, l’ha lasciato durante la finalissima spaccando totalmente il pubblico.

Oggi, Lorenzo è uno degli ex gieffini più amati e seguiti sui social. In attesa di novità lavorative che arriveranno a settembre, come ha spiegato lui stesso parlando con i fan con cui ha un rapporto davvero speciale, continua a lavorare con shotting fotografici ed eventi senza rinunciare ad incontrare i propri fan. Proprio in occasione dell’ultimo raduno è stato pizzicato a pranzo con una guardia del corpo e il video è diventato immediatamente virale.

Lorenzo Spolverato e la verità sul video virale

Dopo aver smentito tutti i flirt che gli sono stati attribuiti, Lorenzo Spolverato è andato a Napoli per un raduno con i fan. L’evento è stato totalmente organizzato dai fan che hanno accolto Lorenzo in un ristorante dove hanno trascorso la serata tra canti, balli, abbracci e tante chiacchiere. All’interno del locale non è passata inosservata la presenza di una guardia del corpo che, a quanto pare, ha seguito Lorenzo anche l’indomani mentre era a pranzo con i genitori, arrivati nella città per fargli una sorpresa.

A svelare la presenza della guardia del corpo accanto a Lorenzo mentre pranzava è stata una ragazza che ha condiviso un video sui social scatenando diverse reazioni. A raccontare, poi, l’accaduto è stata una persona presente all’evento che ha raccontato tutto a Lorenzo Pugnaloni che ha poi condiviso la segnalazione su Instagram.

