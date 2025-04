Lorenzo Spolverato sembra aver messo un punto definitivo alla storia con Shaila Gatta. Nonostante l’ex velina lo abbia lasciato in diretta lo scorso 31 marzo durante la finale del Grande Fratello, Lorenzo ha scelto di rimanere in silenzio, evitando di esporsi pubblicamente su di lei. Tuttavia, ha continuato ad indossare l’anello e il bracciale “di coppia” che si erano scambiati nella Casa come simbolo del loro legame. Un dettaglio che, in questi giorni, ha alimentato le speranze dei fan degli “Shailenzo”, che sognano in un ritorno di fiamma. Shaila, al contrario, aveva tolto il bracciale già pochi giorni dopo la sua uscita dal reality, lasciando intuire che qualcosa, probabilmente, era già cambiato.

Dopo giorni di silenzio, Lorenzo ha parlato per la prima volta di Shaila qualche giorno fa, spiegando di voler aspettare un confronto diretto con lei prima di dire pubblicamente la sua opinione su quanto accaduto. Nel frattempo, però, l’ex velina ha rilasciato un’intervista su Chi, attaccando ancora più duramente l’ex fidanzato e attirandosi altre critiche dal mondo del web. A seguito di questa bufera mediatica, l’ex gieffina ha quindi confessato di star vivendo un periodo di profonda crisi e depressione, che l’ha portata anche a perdere diversi chili.

Lorenzo Spolverato mette un punto alla storia con Shaila Gatta? Il gesto lapidario

Dopo aver visto il duro sfogo di Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato ha deciso d’intervenire pubblicamente, difendendo inaspettatamente l’ex fidanzata. Il modello milanese ha pubblicato una vecchia foto insieme alla ballerina, chiedendo ai suoi seguaci di mettere un freno agli insulti e all’odio social contro di lei. Non solo, ha anche ribadito di volerle molto bene e di voler rispettare la loro relazione “a prescindere da come andrà”. Da quel momento, le fan degli “Shailenzo” hanno ricominciato ad illudersi, ipotizzando che tra i due ci sia stato un confronto e magari anche una riconciliazione.

Tuttavia, il giorno dopo, Lorenzo ha subito spezzato le speranze dei sostenitori della coppia. Per la prima volta dalla sua uscita dal Grande Fratello, Lorenzo si è mostrato senza l’anello e il bracciale “di coppia” con Shaila, togliendosi così anche gli ultimi simboli che li legavano. Un gesto che non è passato inosservato ai fan, e che sembra suggerire che anche il modello abbia deciso di “arrendersi“, mettendo un punto definitivo alla sua storia con l’ex velina. Nel frattempo, nonostante la storia pubblicata da Lorenzo in sua difesa, Shaila continua a mantenere il silenzio, senza più esporsi sulla sua relazione con Spolverato.