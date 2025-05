Anche se il Grande Fratello è finito da un mese, è chiaro che i fan del programma si chiedano come si sono evolute le varie amicizie nate nella casa più spiata d’Italia. In particolare, Lorenzo Spolverato risulta ancora al centro della scena per le sue dichiarazioni su una concorrente che era una sua cara amica, Chiara Cainelli. Nel loro percorso su Canale 5, infatti, i due erano estremamente uniti e facevano parte dello stesso gruppetto. Non solo, ad un certo punto erano talmente affiatati che Shaila Gatta pensava fosse interessato a lei.

Una volta usciti dal Grande Fratello, però, Lorenzo Spolverato e Chiara Cainelli non si sono più visti nè sentiti e molti dei seguaci del modello milanese gli hanno chiesto che fine avesse fatto il suo rapporto con la fidanzata di Alfonso D’Apice e lui ha dato la sua risposta in una diretta. “Chiara in realtà io non la sento. Penso che stia bene, stia meglio. L’ultima volta che ci siamo visti è stato appunto all’hotel Sonrisa.”, ha spiegato riferendosi alla cena al Castello delle Cerimonie.

Lorenzo Spolverato su Chiara Cainelli, lo sfogo: “Decidi se perdonare…”

“Però sono anche una persona che, in qualche modo, ci rimane male per alcune cose. Però il tempo passa“, precisa Lorenzo Spolverato, dicendo di sperare che il tempo possa risanare le cose, ma che per lui la cosa più importante è il rispetto e la fiducia. “Decidi se perdonare, ovviamente non dimentichi. Con la persona non instauri più un rapporto come prima, eccetera”. Nel suo sfogo, l’ex gieffino fa capire ai fan di non sapere bene perchè molte persone fuori dal programma sono sparite, e ancora oggi si chiede cosa sia successo.

Lorenzo Spolverato è parso molto deluso dal voltafaccia della sua ormai ex amica Chiara Cainelli. Forse si aspettava che una volta usciti dal Grande Fratello avrebbero continuato a frequentarsi, ma dopo la rottura dell’amicizia con Alfonso D’Apice, forse si è spaccato anche qualcosa con la ragazza, la quale non si è più fatta viva per cercarlo e sapere come va. Poco tempo fa, Chiara e Alfonso si erano “imbucati” ad un evento con gli ex concorrenti del reality al Castello delle Cerimonie, una festa nella quale – sembra – non fossero stati invitati.