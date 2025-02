Da mesi è scoppiata la scintilla al Grande Fratello tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, il loro rapporto però sin dall’inizio è stato caratterizzato da molti alti e bassi. Nella casa più spiata d’Italia alternano momenti pieni di passione e complicità a litigi molto animati, c’è anche chi pensa che la loro sia solo una strategia per ottenere la ‘clip’ in puntata. I due gieffini si ritrovano spesso a discutere e a confrontarsi, ma hanno sempre detto di essere certi dell’amore che provano.

Eppure, nelle scorse ore Lorenzo Spolverato ha ammesso di avere dei dubbi in merito alla sua relazione con Shaila Gatta. Durante una chiacchierata con Mattia e Maria Teresa ha fatto sapere che a lui non è capitato di farsi andare bene la ballerina, lui l’ha scelta. Però, si rende conto di aver fatto questa scelta dentro la casa, in un reality, ed è consapevole del fatto che fuori ci sono mille distrazioni e situazioni. Non sa cosa potrebbe accadere e la cosa lo preoccupa molto perché si conosce ed è molto geloso, a parer suo fuori non è come lì dentro.

Non funzionerà tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta fuori dal Grande Fratello? Lui ha paura

Dopo aver messo in dubbio la sua relazione con la fidanzata Lorenzo Spolverato nella casa più spiata d’Italia ha avuto un confronto con l’ex velina e le ha rimproverato il fatto di essere poco empatica, a detta sua pensa solo ai suoi bisogni. Visibilmente infastidito le ha detto che lui non le punta il dito contro quando sta male, invece lei sta facendo cose che non gli piacciono. Ha anche detto che si sente inculcato ed è per questo che riflette e fa molti pensieri, questo lo spinge ad avere molti dubbi.

Lorenzo Spolverato alla fidanzata ha detto che ha sempre il desiderio di avere le sue attenzioni e di puntargli il dito contro invece di pensare a lui e a quello che gli servirebbe. A Shaila Gatta ha poi detto di pensare ad uscire fuori, dove si conosceranno meglio, invece di compotarsi in questo modo. Ha poi aggiunto: “Voglio che tu capisca bene! Perché altrimenti se continuiamo così litighiamo, andiamo avanti tre settimane e fuori da qui non facciamo nulla e basta”.