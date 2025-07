Lorenzo Spolverato in piena forma sui social: niente pausa dal web e spunta una presunta frecciatina ai danni di Shaila Gatta.

Eravamo rimasti all’annuncio strappalacrime di ritorno dal viaggio in Africa, Lorenzo Spolverato raccontava di una sorta di trasformazione spirituale. Un’esperienza che, a suo dire, aveva riportato all’attenzione le cose più importanti della vita al punto da ‘spaventare’ i fan ipotizzando una lontananza dai social; tra le matrici principali di situazioni troppo artefatte mentre lui ora ricercava solo la purezza e la naturalezza. Ecco, a distanza di pochi giorni lo abbiamo visto prima incontrare i fan con tanto di bodyguard e poi – nelle ultime ore – cimentarsi in un classico video in trend su Tik Tok dal sapore di stoccata e frecciatina.

“I social ci risucchiano: inseguiamo like, commenti, qualcosa che ci dica che andiamo bene”, scriveva così sui social Lorenzo Spolverato di ritorno dall’Africa; tempo 7 giorni e quel bel discorso confezionato ad hoc sembra ora sbiadire a ritmo del trend del momento su Tik Tok. Come racconta Novella 2000, l’ex volto del Grande Fratello ha pubblicato proprio di recente un video con la canzone Halo di Samurai Jay; un vero e proprio tormentone esploso in queste settimane proprio sui social e bacino inesauribile per trend più che virali. Insomma, alla faccia del “io seguo la strada apposta”.

Lorenzo Spolverato, ci sono cascato di nuovo: frecciatina social per Shaila Gatta?

Ma non è tutto; l’attenzione su Lorenzo Spolverato non è solo relativa all’inversione di tendenza rispetto a quanto annunciato dopo il viaggio in Africa ma soprattutto alla stoccata messa in bella vista nel video e che in molti hanno tradotto come un chiaro messaggio per Shaila Gatta che proprio di recente sarebbe stata avvistata al fianco di Simone Susinna alimentando voci di un possibile flirt.

“…’Narcisista ed egoriferito’, detto da chi sceglie i partner in base ai follower, ognuno ha il suo specchio”, questa la didascalia scelta da Lorenzo Spolverato nel video citato in precedenza e che, come antifona, sembra pungere in maniera piuttosto netta la sua ex fidanzata Shaila Gatta. Che sia realmente così, o magari è solo una riflessione introspettiva sempre scaturita dal viaggio ‘spirituale’ in Africa? Ai posteri l’ardua sentenza.

