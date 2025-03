Grande Fratello, amicizia finita tra Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma: “Non mi convince”

Manca poco alla conclusione di questa edizione del Grande Fratello ed in attesa della finale non mancano nuove strategie ed alleanze per assicurarsi la vittoria anche con drastici cambi di rotta. Ieri sera, infatti, c’è stato un improvviso e inaspettato voltafaccia di Lorenzo Spolverato contro Zeudi Di Palma. Da settimane la Casa è divisa in due gruppi, da una parte Javier Martinez, Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Stefania Orlando, MariaVittoria Minghetti e Tommaso Franchi, mentre dall’altra Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta, Chiara Cainelli, Zeudi Di Palma e Giglio. Tuttavia ieri sera Lorenzo, parlando con il suo gruppo, ha attaccato pesantemente l’ex Miss Italia sostenendo di non ritenerla una sua amica e che non merita la vittoria.

Lorenzo Spolverato, flirt in corso con Zeudi Di Palma? Volano complimenti al GF/ "Sei stata fenomenale"

Scendendo nel dettaglio Lorenzo Spolverato contro Zeudi Di Palma ha sostenuto le sue perplessità rivelando che alcuni suoi comportamenti non lo convincono, a cominciare dall’eterno triangolo con Javier ed Helena: “Ci sta anche lei e nessuno la obbliga. Se una persona non vuole starci non ci sta.” Il modello non c’è andato giù leggero contro l’ex Miss Italia, sottolineando come sia entrata dopo tre mesi dall’inizio del reality e dunque ha avuto modo, per sua stessa ammissione, di studiare le dinamiche dal di fuori e di comportarsi di conseguenza: “Quindi strategicamente è quindici passi in più rispetto agli altri. Quindi è anche normale che sia a cavallo. Fino a ora ha giocato bene.” Insomma, stando a queste dichiarazioni si può parlare di amicizia finita tra Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma al Grande Fratello.

Helena Preste in crisi per gli aeri al Grande Fratello: "Delusa da Zeudi"/ "Con Javier nessuna strategia"

Lorenzo Spolverato e l’attacco a sorpresa contro Zeudi Di Palma: “Non merita di vincere il Grande Fratello”

E non è tutto perché Lorenzo Spolverato contro Zeudi Di Palma si è spinto oltre arrivando a sostenere, parlando con gli altri del suo ‘clan’ che Zeudi Di Palma non merita di vincere il Grande Fratello: “Pensare che possa vincere mi fa strano.” E subito dopo ha aggiunto: “Sinceramente se dovesse vincere al posto… cioè lei è una del mio clan questo è vero, ma non è proprio una mia amica nel vero senso della parola. Non è una che conosco bene.” Secondo alcuni il vero motivo del voltafaccia di Spolverato è che teme che possa scippargli la vittoria. Nel frattempo proprio su Spolverato, nonostante sia già tra i finalisti del reality, da ieri si rincorrono rumor e voci non confermate di una possibile squalifica per i suoi comportamenti.