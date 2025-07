Lorenzo Spolverato è tornato a parlare sui social della rottura con Shaila Gatta: l’ex volto del Grande Fratello ancora ‘scottato’.

Per lunghe settimane abbiamo assistito al corso e decorso della liaison per eccellenza della passata edizione del Grande Fratello; in tal senso, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sono stati assoluti protagonisti del reality. Passione e trasporto che sembravano impossibili da controllare; scene di romanticismo e coinvolgimento che, per quanto plateali, hanno anche fatto storcere il naso degli appassionati mettendo in discussione anche la veridicità della liaison.

Quasi puntali, proprio quando insistevano le voci di una coppia creata ad arte, sono iniziate a spuntare le ruggini. Dissapori altalenanti, momenti di pace e attimi di scontro; giorno dopo giorno abbiamo assistito all’epilogo della love story culminata il giorno della finale del Grande Fratello con il discorso di Shaila Gatta che in maniera perentoria decise di chiudere la sua storia con Lorenzo Spolverato. Quest’ultimo – a suo dire – avrebbe subito la decisione diversamente da quelle che sarebbero state le sue speranze per il futuro. Ancora oggi in un certo senso sostiene questa tesi, anche se in maniera velata; come riporta Coming Soon, Spolverato si è infatti lasciato andare ad una sorta di sfogo sui social che inevitabilmente alimenta un dubbio: è ancora innamorato di Shaila Gatta?

Lorenzo Spolverato, ‘appello’ sui social: “Non parlatemi più di Shaila Gatta, aiutatemi ad andare avanti…”

“E’ chiusa definitivamente, con confermo; oggi sono deluso ma la mia delusione è fatta di tanti sentimenti”, parla così Lorenzo Spolverato sui social dopo l’ennesimo riferimento di un fan al possibile ritorno di fiamma con Shaila Gatta dopo la rottura al Grande Fratello. Dalle sue parole sembra però che sia più un volere della ballerina piuttosto che una decisione maturata in prima persona. “Vi chiedo di evitare di parlare di lei perchè così mi aiutereste ad andare avanti”.

Se la necessità è di andare avanti è forse perchè l’argomento è ancora fonte di sofferenza: ma quindi Lorenzo Spolverato è ancora innamorato di Shaila Gatta? Forse non come ai tempi del Grande Fratello ma dalle sue parole – riportate da Coming Soon – sembra un capitolo ancora aperto nel suo cuore: “…Non c’è più un noi, rimane un ricordo molto bello, ma pur sempre un ricordo del passato”.