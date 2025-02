Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, nuova crisi al Grande Fratello: lui si sfoga

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta stanno affrontando un nuovo momento complicato nella Casa del Grande Fratello. Lo sfogo fatto dalla ballerina pochi giorni fa, in cui accusava il fidanzato di essere troppo preso dal gioco, ha scatenato il malumore di Lorenzo, che dura ancora oggi. In un confronto avuto in giardino, il modello non ha fatto mistero di avere dubbi sulla ballerina.

“Spesso ti senti sola? Io penso solo al gioco? Non è vero! Passa un concetto egoista che non mi rappresenta. Perché io posso essere anche un po’ egoista, ma se tu vieni da me che hai un problema e mi dici ‘Ho bisogno di te, ho bisogno di parlare’, io ci sono sempre.”, si è sfogato Lorenzo in confessionale, per poi affrontare l’argomento direttamente con Shaila.

Lorenzo frena con Shaila: “Con te mi sento limitato”

“Sembri mia mamma, ho percepito questo ed è una cosa che non mi va, mi fa sentire molto scomodo.”, ha esordito Lorenzo. “Anche quando sento che tu porti pazienza e io sono una persona complicata, che è difficile stare con me… Io sono consapevole di essere una persona complicata. Ma io posso subire pressioni esterne, tue o di chi me lo dice, e vivere a comando?” Shaila gli ha però ricordato che stare in una coppia significa pensare anche al benessere dell’altro e non solo al proprio. Lorenzo, però, ha ribadito il suo pensiero e la necessità di avere i suoi tempi per metabolizzare tutto: “Mi sento limitato con te, in una rincorsa col tempo con te, col benessere della nostra relazione. Non posso permettermi di bruciarla per questo, sai quanto mi sentirei in colpa? Io non voglio pesare su nessuno!” Quando Shaila gli ha allora chiesto quale fosse la soluzione, lui ha concluso: “Non lo so, ci devo pensare!”