Tra i protagonisti dell’attuale edizione del Grande Fratello c’è nel bene e nel male Lorenzo Spolverato, che se avesse avuto la sfortuna di partecipare a una delle passate stagioni sarebbe stato squalificato per direttissima senza neanche la possibilità di spiegarsi in puntata. Basti pensare che anni fa per una bestemmia si usciva, ora invece si possono lanciare oggetti e urlare in faccia alle donne senza per questo venir puniti.

E proprio il modello milanese stamattina ha riflettuto su alcuni concorrenti che non fanno parte del suo gruppetto dicendo che “bisogna sempre aspettare i passi falsi dei nemici”, e il riferimento era non solo a Helena e Javier, ma anche a Mariavittoria, sembra essersi staccata da Shaila & co. Insomma, le dinamiche all’interno della casa più spiata d’Italia si stanno facendo sempre più tese e potrebbero esserci diversi colpi di scena nel corso delle ultime settimane di programma, come il ritorno di fiamma tra Shaila e Lorenzo.

Lorenzo Spolverato, critiche ai concorrenti del Grande Fratello: “C’è poca sincerità”

“C’è poca sincerità” ha commentato Lorenzo Spolverato su alcuni concorrenti del Grande Fratello che non si sa ancora che tipo di gioco stiano facendo ora che i giochi si stanno avvicinando alla finale tanto attesa da un certo tipo di pubblico che vorrebbe vedere qualcosa di diverso su Canale 5. Chiara Cainelli, che è stata stuzzicata dalla nomination di Javier, è rimasta un po’ perplessa da quella ricevuta da Mariavittoria.

E la fidanzata di Tommaso Franchi in questo momento non sta passando delle belle ore almeno a giudicare dai social perché in tanti stanno sottolineando come lo abbia trattato male, per non parlare di Stefania Orlando che è sempre più infastidita dal comportamento di Shaila Gatta e Chiara. Intanto i fan del programma condotto da Alfonso Signorini stanno aspettando che Helena Prestes e Zeudi Di Palma si parlino in seguito all’incontro della seconda con il padre che non l’ha mai calcolata come figlia.

