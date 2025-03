Lorenzo Spolverato contro Helena Prestes al Grande Fratello: l’attacco

Ancora tensione nella casa del Grande Fratello quando mancano sempre meno giorni alla finale in programma lunedì su Canale Cinque. Lorenzo Spolverato e Helena Prestes si sono concessi un ulteriore battibecco nel reality, nel corso di una chiacchierata in giardino sul post reality, e non sono mancate le frecciatine tra i concorrenti. Helena ha piazzato così un gancio a Lorenzo Spolverato. “Mi mancherete solo quando berrò due bottiglie di vino”. Lorenzo ha replicato senza troppa attesa: “A me manco quello. Io neppure così…Io credimi che ci sono stati momenti in cui ho bevuto tanto qua, ed ero bello carico…Neppure in quei momenti mi sei mancata…Zero…Tu e altre due persone, però capita questa cosa” le parole di Spolverato senza peli sulla lingua contro Helena Prestes al Grande Fratello.

Discussione che è stata poi commentata da Jessica Morlacchi, che dopo aver ascoltato da vicino il battibecco tra le due si è esposta senza freni: “Silenzio importante? Beh…Io avrei voluto vomitare, però non mi sembrava propio carino” la reazione della cantante ed ex leader dei Gazosa.

Lorenzo Spolverato attacca Helena: social in fiamme

Nelle scorse ore Lorenzo Spolverato è tornato alla carica contro Helena Prestes, che al momento è la favorita numero uno per la vittoria del Grande Fratello davanti a Zeudi Di Palma.

E sui social, dopo la battuta del fidanzato di Shaila Gatta, sono esplosi i commenti dei social in favore della showgirl brasiliana, tanti attacchi nei confronti dello stesso Lorenzo, la cui uscita infelice contro Helena non ha certo fatto felici i fan della gieffina.