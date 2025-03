Lo scontro tra Jessica Morlacchi da una parte e Chiara Cainelli con Lorenzo Spolverato dall’altra continua nella Casa del Grande Fratello anche dopo l’ultima diretta. Il gruppo del modello di Milano si schiera coeso contro la cantante, ritenendo abbia sbagliato nei confronti di Chiara e, soprattutto, nel mettersi a difendere Mariavittoria Minghetti a spada tratta.

Le prime parole critiche arrivano da Lorenzo Spolverato, che in giardino con Shaila, Chiara, Giglio e Zeudi critica la Morlacchi: “Jessica ha fatto una cosa un po’ eccessiva. È arrivata e, anche con un certo tono incalzante nei miei confronti, l’ha difesa a spada tratta Mariavittoria! Faceva la maestrina del Grande Fratello…” E ha continuato: “Ma poi quando è successo che qualcuno ha parlato al mio posto? Mi sono sempre difeso da solo, e ora tu vieni a fare questa cosa con me? Ma poi perché interviene sempre lei quando si tratta di Mavi? Che vuole fare, vuole giocare con me?”

Altrettanto critica è stata Chiara Cainelli, secondo la quale Jessica Morlacchi, nel difendere Mariavittoria, non fa una cosa giusta: “Guarda che lei non le fa un favore così, anzi! Le toglie l’opportunità di potersi arrangiare da sola nella vita, perché fuori da qua non c’è Jessica e nella relazione uguale!” ha tuonato. Così ha aggiunto: “E questo mi fa capire che lei non ha capito che il Grande Fratello è anche un posto per mettersi a nudo e cercare di migliorarsi. E poi si attacca proprio a cose futili… E poi mi giudica senza sapere niente di me, non parlare!” Jessica Morlacchi ha infatti criticato Chiara per il suo atteggiamento da ‘profumiera’, sollevando un polverone che è stato poi affrontato in diretta al Grande Fratello.