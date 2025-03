Lorenzo Spolverato contro Shaila Gatta al Grande Fratello: ancora tensione

Nuovi momenti carichi di tensione nella casa del Grande Fratello per Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, i due gieffini sembrano sempre più lontani nel programma di Canale Cinque, la loro relazione è stata messa in dubbio già da qualche settimana dal modello e aspirante attore. L’ex velina di Striscia la notizia, dopo la festa che si è tenuta nel programma, è sbottata contro Lorenzo Spolverato:

C'è posta per te 2025, cos'è successo dopo/ Da Alessandro e Lina alla svolta di Noemi dopo la busta chiusa

“Mi hai detto in bocca al lupo per tutto? Ecco allora in bocca al lupo e levati di qui. Ciao, fai finta che non esisto qui dentro. Senza di te io vivo lo stesso, e basta, ciao. Io ti guardo? Ma chi ti considera? Se posso io ti evito, quindi fai pure lo stesso“ le parole della ragazza campana contro il compagno di gioco con il quale il rapporto sembra ormai ridotto ai minimi termini nella casa del Grande Fratello. Relazione che sembra giunta dunque al capolinea tra i due compagni di gioco nel reality.

Tommaso Franchi attacca Giglio al Grande Fratello/ "Ubriachi fradici di me*da"

Lorenzo Spolverato rompe il quadro di Shaila Gatta

Alle parole di Shaila Gatta hanno fatto seguito quelle di Lorenzo Spolverato, intervenuto nel programma di Canale Cinque in maniera furiosa contro l’ormai ex fidanzata. Il modello e gieffino si è scagliato contro il quadro che la giovane gli aveva regalato nella casa del Grande Fratello. Uno sfogo che dunque non ha risparmiato niente per Lorenzo Spolverato, con il gieffino andato all’attacco:

“Guardami, tutto il rispetto che ti ho portato finisce in un bidone Shaila, così almeno te lo ricordi“ le parole di Lorenzo Spolverato contro la compagna di gioco nella casa del Grande Fratello.

Grande Fratello, Javier Martinez fa uno scivolone su Helena Prestes/ "Mi piace dalla vita in giù"