Lorenzo Spolverato tuona contro Zeudi Di Palma: l’attacco

Ancora tensione nella casa del Grande Fratello a pochi giorni dalla finale, nelle scorse ore Lorenzo Spolverato si è scagliato contro Zeudi Di Palma, una delle antagoniste nel finale di Shaila Gatta e che sarebbe costata l’eliminazione alla ex velina di Striscia la notizia. Per Lorenzo Spolverato è scattata la rabbia nelle scorse ore, con il gieffino che si è espresso così sulla sua compagna di gioco nel programma Mediaset.

“La trovo molto simile a Helena. La Nomination che ha fatto ieri su Shaila dimostra che lei non è sua amica” ha detto con risentimento il ragazzo, mentre analizza diversi fattori che l’hanno spinto a formulare questo pensiero: Zeudi è stratega. Per Lorenzo Spolverato è tempo di togliersi qualche sassolino dalle scarpe, ora che la finale si avvicina e Zeudi Di Palma continua a rappresentare la più grande minaccia

Zeudi Di Palma difesa da Chiara Cainelli: cosa è accaduto

Sempre nella casa del Grande Fratello, Chiara è convinta che Shaila Gatta abbia fatto bene a essere sincera con Zeudi, ma sulla finale, è dell’avviso che l’ex Miss Italia non si sia potuta godere il momento con leggerezza, tutt’altro.

La ragazza continua a sentirsi in difficoltà, i suoi amici non sembrano più così legati tra di loro e lei avverte questo peso, ma per Lorenzo la questione è che tutti vogliono vincere, ma lui ha puntato sui rapporti umani “Lei è finta e caricata, a me non piace, pensa a vincere a tutti i costi e basta, qui dentro per lei non conta nessuno. E questa cosa la penso di lei e la penso di Helena”.

