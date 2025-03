Grande Fratello, Juan Manuel Martinez, fratello di Javier Martinez lo attacca: “Meritava la squalifica non la finale”

Non si placano le polemiche su Lorenzo Spolverato per i suoi atteggiamenti e comportamenti al Grande Fratello. Ed in queste ore contro di lui si è scagliato anche il fratello di Javier Martinez, altro concorrente del GF. In un’intervista concessa a Lollo Magazine, Juan Manuel Martinez ha attaccato Lorenzo Spolverato definendolo un narcisista manipolatore. Ha anche rivelato che secondo lui avrebbe meritato la squalifica già nei mesi scorsi e che sicuramente non è giusto che invece sia stato premiato aggiudicandosi la finale.

Nel dettaglio, infatti, il fratello di Javier Martinez contro Lorenzo Spolverato ha tuonato: “A parer mio sì, meriterebbe la squalifica. Spolverato è un personaggio molto chiacchierato per i suoi scatti d’ira, la sua aggressività, i suoi atteggiamenti manipolatori, le mancanze di rispetto, ecc… è triste che venga graziato ogni volta che oltrepassa il limite…” E non è tutto perché Juan Martinez ha anche chiaro il motivo per cui è tra i finalisti del Grande Fratello: “Un personaggio del genere fa molto parlare e genera share. Per questo capisco che il GF ci pensi due volte prima di squalificarlo”.

Lorenzo Spolverato nel mirino di Juan Martinez: “Usa Shaila Gatta per delle clip”

Juan Manuel Martinez, fratello di Javier Martinez, ha attaccato Lorenzo Spolverato non solo per i suoi comportamenti al Grande Fratello ma anche per la relazione con Shaila Gatta che non ha avuto problemi a definire tossica. “Il rapporto che ha con Shaila lo trovo alquanto tossico, a volte non si capisce se ci tenga a lei o se la stia utilizzando per creare le clip, mettendo i bisogni di lei in secondo piano.” ha rivelato senza mezzi termini Juan. E nel frattempo non è passata inosservata la reazione esagerata e spiazzante di Shaila Gatta all’abbraccio tra Lorenzo ed Helena Prestes.