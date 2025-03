La Rai rincara la dose contro Lorenzo Spolverato. La scorsa settimana, nella sua rubrica su Uno Mattina in Famiglia, Gianni Ippoliti ha criticato duramente il Grande Fratello, chiedendosi perché un concorrente accusato di bullismo e comportamenti violenti sia ancora nel reality. Ebbene, anche nella puntata andata in onda oggi, sabato 15 marzo, Ippoliti è tornato a parlare degli atteggiamenti di Spolverato, concentrandosi soprattutto su quanto accaduto con Stefania Orlando. Non solo, il conduttore ha tirato in ballo anche la lettera aperta del Codacons, citando l’amministratore delegato della Mediaset: Pier Silvio Berlusconi.

“Un concorrente è salito con le scarpe sopra il letto di Stefania Orlando e poi ha mimato anche dei gesti alle sue spalle. Allora, il Codacons ha scritto a Pier Silvio Berlusconi, dato che lui aveva fatto una crociata contro il trash, chiedendo delle misure”, ha spiegato Gianni. Subito dopo, ha lanciato una dura stoccata, domandosi se la responsabilità di quanto accaduto sia solo del concorrente in questione o anche degli autori del reality di Canale 5. “Vediamo come va a finire”, ha detto in conclusione.

Gianni Ippoliti incalza di nuovo il Grande Fratello: i polemici atteggiamenti di Lorenzo Spolverato

Tra l’altro, questa volta, non è stato solo Gianni Ippoliti ad esprimersi sulle polemiche relative al Grande Fratello. Difatti, è intervenuto anche il conduttore di Uno in Famiglia, Beppe Convertini, il quale ha definito inaccettabile il comportamento di Lorenzo. Proprio ieri, venerdì 14 marzo, Alfonso Signorini è tornato a parlare dell’inquilino, riaccendendo il dibattito. Il motivo? Il giornalista ha rettificato le dichiarazioni rilasciate a Striscia la Notizia, dove, dopo aver ricevuto il Tapiro D’Oro, aveva affermato di aver tentato di squalificare Spolverato, ricevendo però un ‘no’ dal gruppo di lavoro del GF.

L’affermazione, però, probabilmente non è piaciuta ai suoi colleghi. Il giorno dopo, infatti, ha condiviso un post su Instagram in cui ha chiarito che Lorenzo non ha ancora fatto nulla che violasse il regolamento. Per questo motivo, pur avendo avuto atteggiamenti discutibili, non ci sono state basi concrete per cacciarlo dal programma. A distanza di poche settimane dalla fine del GF, è probabile che il 28enne resti nella Casa fino alla finale, salvo ovviamente imprevisti.