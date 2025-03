Negli ultimi giorni, Shaila Gatta ha fatto un bilancio della sua situazione al Grande Fratello, soprattutto dopo aver scoperto di non essere stata – ancora – scelta per la finale del reality di Canale 5. Anche durante la puntata di giovedì 13 marzo la ballerina ha fatto presente che essersi chiusa nella relazione con Lorenzo Spolverato per troppo tempo, e questo non le ha permesso di essere premiata dal pubblico, a differenza dell’ex fidanzato.

Durante la diretta, Cesara Buonamici ha voluto fare i complimenti a Shaila Gatta, dandole ragione sul fatto che in questo periodo ha concentrato troppo di sè stessa su Lorenzo Spolverato: “Adesso è arrivato il momento in cui il cuore ha lasciato il posto al cervello e quindi stai uscendo fuori tu”. Sebbene il parere della giornalista sia stato azzeccato, Lorenzo l’ha presa male e durante la pubblicità si è lamentato per le parole dell’opinionista. Shaila Gatta era impegnata a parlare con Beatrice Luzzi, Alfonso Signorini e Cesara Buonamici, mentre Lorenzo Spolverato ha detto una cosa a Chiara Cainelli che non è sfuggita al pubblico.

“Lei ha dato solo le colpe a me, questo lei a me non l’aveva detto. Non mi aveva avvisato“, ha detto Lorenzo Spolverato appena dopo aver sentito l’intervento dell’opinionista. Successivamente, si è lamentato con Shaila Gatta. Cos’ha detto? Inizialmente ha svelato di trovare strana l’opinione di Cesara Buonamici, la quale ha anche attaccato Beatrice Luzzi in puntata: “Ha detto che tu non hai sbagliato nulla e che nella coppia tutta l’attenzione è stata concentrata su di me”, spiega il modello milanese, che ha ribadito di averle dato tutto di sè stesso: “Adesso sono pure il capro espiatorio della relazione. Sono cose su cui nemmeno vorrei tornarci perché non mi piace”.

Lorenzo Spolverato ha poi messo i puntini sulle “i”, precisando che Shaila non ha detto una parola quando Cesara Buonamici ha espresso la sua opinione sulla loro coppia. La ballerina, invece di rispondergli ha preferito “glissare” cercando di giustificarsi dicendo di non aver ben capito quello che ha detto l’opinionista, e che la clip mandata in onda faceva parte di un discorso più ampio. Non solo, ha poi giocato sulla commozione: “Non ho commentato Cesara perché ero emozionata e mi veniva da piangere. Non capisco queste lamentele”.