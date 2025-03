Lorenzo Spolverato aveva predetto l’eliminazione di Stefania Orlando dal Grande Fratello? Nelle ultime ore, è spuntato un video che sta facendo molto discutere. Com’è noto, ieri sera, giovedì 13 marzo, Stefania ha perso il televoto contro Helena Prestes e Chiara Cainelli, dovendo abbandonare per sempre la Casa più spiata d’Italia. Pare, però, che Lorenzo sapesse che la conduttrice sarebbe uscita e, soprattutto, che non sarebbe mai arrivata in finale. La settimana scorsa, infatti, il modello milanese aveva espresso il desiderio di vederla fuori dalla Casa, aggiungendo che, secondo lui, sarebbe durata al massimo ancora un paio di settimane.

Neanche a dirlo, ieri sera, 13 marzo, Stefania è stata definitivamente eliminata. Nel corso di questi mesi, i due hanno avuto diverse liti, dicendosene di tutti i colori. La Orlando l’ha più volte accusato di essere falso e di organizzare le dinamiche a tavolino, prendendo in giro gli spettatori. D’altro canto, Lorenzo l’ha definita una vipera e, a tratti, una persona cattiva. In ogni discussione, però, Spolverato le ripeteva di godersi il tempo nella Casa, perché, a detta sua, non sarebbe arrivata lontana.

Lorenzo Spolverato e le sue profezie sulle eliminazioni del Grande Fratello: i dettagli

Tra l’altro, questa non è la prima volta che Lorenzo fa una previsione simile. Settimane fa, era diventato virale un video in cui il 28enne, durante un confessionale, ipotizzava l’eliminazione di Iago Garcia, che si trovava in nomination. Quella sera, però, ad uscire fu Alfonso D’Apice, smentendo la profezia del modello. Tuttavia, appena una settimana dopo, anche Iago è stato eliminato, facendo sì che la previsione di Lorenzo si avverasse, seppur con un leggero ritardo. Insomma, una serie di coincidenze che hanno fatto storcere il naso agli spettatori.

Diversi utenti, infatti, sospettano che Lorenzo riceva ‘informazioni’ dal confessionale e che, in qualche modo, sia protetto dal programma. Nella puntata di Striscia La Notizia andata in onda ieri, giovedì 13 marzo, Alfonso Signorini ha rivelato che avrebbe voluto squalificare il gieffino, ma che gli sarebbe stato impedito dal gruppo di lavoro del Grande Fratello, alimentando ancora di più i rumors. Ad ogni modo, è probabile che le affermazioni di Lorenzo fossero semplici supposizioni e che dietro non ci sia alcun ‘complotto‘.