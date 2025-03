Sono sempre più distanti le strade di Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma nella Casa del Grande Fratello. Tra i due gieffini non c’è alcuna affinità, anzi, entrambi pensano male dell’altro e lo palesano senza mezzi termini. Lo ha fatto Lorenzo proprio nelle ultime ore durante una chiacchierata con Chiara Cainelli, la migliore amica di Zeudi nella Casa.

Per il modello milanese, Zeudi è un’abile stratega ma anche molto incoerente, che non è mai stata veramente amica di Shaila Gatta. “Zeudi la vedo molto simile ad Helena, molto simile al comportamento che lei ha avuto nei miei confronti, quando mi ha dato del falso e manipolatore.” ha esordito Lorenzo, ricordando che “Mi ha dato dell’altezzoso, dell’irrispettoso, non voleva ascoltarmi, davvero molte cose simili, soprattutto nell’utilizzo di alcune parole.”

Lorenzo Spolverato mette in guardia Chiara Cainelli da Zeudi Di Palma al Grande Fratello: “Giocherà anche con te”

Per Lorenzo, Zeudi “Ha voluto sparare molto veleno su di me e il motivo è esclusivamente il gioco, per screditarmi.” La Miss Italia, anzi, si sarebbe comportata molto male anche con la sua fidanzata: “La nomination che ha fatto su Shaila, io capisco la delusione ma Zeudi non è mai stata una vera amica di Shaila. Perché allora la nomini mettendola in difficoltà? Non era una tua amica, come dicevi tu? Perché non elimini Helena che te ne dice di ogni?” Il modello ha perciò avvertito Chiara, perché, a suo dire, Zeudi alla fine tradirà allo stesso modo anche lei: “Questo è un esempio di incoerenza, per me. E come ha giocato con gli altri, giocherà anche con te”. Cainelli, però, ha tenuto a difendere l’amica, ritenendo difficile che possa finire in questo modo anche nei suoi riguardi.