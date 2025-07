Lorenzo Spolverato di nuovo innamorato? Il gossip e chi sarebbe la nuova presunta fidanzata

Lorenzo Spolverato ha davvero voltato pagina dopo la fine della storia con Shaila Gatta? Nelle ultime ore, il nome dell’ex concorrente del Grande Fratello è tornato al centro del gossip, dopo essere stato paparazzato in compagnia di quella che molti considerano la sua nuova fiamma. Ieri, 22 luglio, Lorenzo ha partecipato a un evento legato all’uscita del nuovo film I Fantastici 4, e lo ha fatto al fianco di una ragazza di nome Giada Folcia. Al che, sui social sono subito apparsi video e foto dei due insieme, attirando l’attenzione, soprattutto perché non è la prima volta che vengono visti insieme.

Già alcune settimane fa, infatti, erano stato avvistato durante un’uscita, ma i due avevano prontamente smentito qualsiasi coinvolgimento sentimentale, parlando di semplice amicizia. Ora però, le voci si sono riaccese dopo alcune immagini che li ritraggono molto vicini durante la premiere del film. A rafforzare i rumors ci ha pensato anche Deianira Marzano che, dopo aver ricevuto una segnalazione da una follower, ha commentato: “Non sono affatto amici, hanno una relazione. È una cosa normalissima tra persone adulte. Ovviamente devono vedersi in mezzo ad altre 100 persone, considerando che poi lei riceve 6mila messaggi, poverina”.

Lorenzo Spolverato ha ritrovato l’amore? Cosa sta succedendo

Sui social, i fan degli “Shailenzo” – l’ormai naufragata coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato – si sono subito scatenati con le critiche, puntando il dito contro di lui. Difatti, in tanti sperano ancora in un ritorno di fiamma, nonostante Shaila non abbia mai lasciato intendere di voler tornare sui suoi passi dopo la rottura avvenuta in diretta durante la finale del Grande Fratello, lo scorso 31 marzo. Al momento, né Lorenzo né la sua presunta nuova fidanzata, Giada Folcia, hanno commentato i gossip. Tuttavia, Giada ha pubblicato sul suo profilo social alcune immagini dalla premiere del film, tra cui una foto che la ritrae sorridente proprio accanto a Lorenzo.

