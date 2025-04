È apparso chiaro, dai pochi indizi social trapelato negli ultimi giorni, che Shaila Gatta avesse deciso di prendere le distanze da Lorenzo Spolverato e dalla storia avuta nella Casa del Grande Fratello. Eppure, nessuno si aspettava le parole gelide e durissime da lei utilizzate nel confronto col modello durante la finale. Parole che hanno spaccato il web in due, tra chi ha osannato Shaila per aver finalmente preso le distanze da Lorenzo e chi, invece, l’ha duramente accusata per il brutto gesto oltre che per l’incoerenza che avrebbe mostrato.

Fatto sta che la storia tra Shaila e Lorenzo appare definitivamente finita, cosa d’altronde confermata da Spolverato una volta fuori dalla Casa del Grande Fratello. Il modello è stato accolto da un’orda di fan e alcuni di questi sono riusciti ad incontrarlo in stazione, dove stava per prendere il treno per rientrare nella sua Milano.

Lorenzo Spolverato conferma la rottura con Shaila Gatta dopo il Grande Fratello, ma forse non è finita per la coppia…

Lorenzo Spolverato ha concesso foto e abbracci ad alcune fan che l’hanno intercettato e c’è chi ha azzardato qualche domanda su Shaila Gatta. Il modello ha però tagliato corto, dicendo “Non so dove sia” e confermando, dunque, che non c’è stato alcun tipo di contatto tra loro dopo la finale del Grande Fratello. Intanto fioccano indiscrezioni sull’ormai ex coppia, finita al centro del gossip anche se la loro storia è finita. C’è chi parla di scontri molto accesi tra i due dietro le quinte del programma e chi, invece, sussurra di una loro possibile partecipazione a The Couple 2025, il nuovo reality di Ilary Blasi in partenza lunedì prossimo. Una cosa è certa: i fan degli Shailenzo non si arrendono e sperano che i due possano avere un riavvicinamento nelle prossime settimane, magari dopo un confronto senza telecamere che possa essere per loro risolutivo.

