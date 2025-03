Lorenzo Spolverato si allontana da Shaila Gatta dopo l’ultima puntata del Grande Fratello. A seguito della sua sconfitta al televoto per la finale contro Zeudi Di Palma, Shaila ha capito di aver dato troppa importanza al rapporto con Lorenzo dentro la Casa, finendo per trascurare sé stessa. Non solo, è giunta alla conclusione di aver assecondato sempre e solo i “capricci” dell’ex fidanzato, decidendo di mettersi finalmente al primo posto. Queste parole hanno ferito molto il modello che, pur ribadendo di amarla, l’ha accusata di avergli addossato tutte le colpe. Subito dopo la diretta, si è sfogato con Chiara Cainelli, confessando di voler prendere le distanze da Shaila.

Shaila Gatta sbotta contro Tommaso e Mariavittoria al Grande Fratello: "Siete corrotti"/ Scoppia la polemica

“Io sono sempre stato giudicato, adesso non ci sono più”, ha detto, deciso a proseguire il percorso senza di lei. Dal canto suo, Shaila sostiene che Lorenzo abbia paura di avere al suo fianco una donna finalmente consapevole di sé stessa e, di conseguenza, non più “gestibile”. Al che, Zeudi l’ha invitata a farsi valere e a non lasciarsi più offuscare dal rapporto di coppia. Prima di andare a dormrie, i due si sono ritrovati in zona bagno, dove hanno messo un punto alla loro storia.

Lorenzo Spolverato, attacco nascosto a Cesara e Shaila al GF: "Ha dato colpe solo a me"/ "Tu sei stata zitta"

Lorenzo Spolverato prende le distanze da Shaila Gatta: amore al capolinea al Grande Fratello?

“Dato che ci tengo a parlare con te e sono stanca, facciamo domani che preferisco?”, ha detto Shaila Gatta, rimandando la conversazione con Lorenzo Spolverato, proprio come le aveva consigliato di fare Zeudi Di Palma. “Sono molto felice per te, del tuo momento in puntata. Ma io credo che non abbia null’altro da dirti se non che siamo qui e che va bene come siamo stati fino ad oggi. A me non va di ricadere giù, io credo che posso affrontare tutto da solo, non ho bisogno di ascoltare altro perché ci siamo detti tutto. Poi se ci saranno conversazioni obbligatore le faremo, ma per il resto..”, ha risposto Lorenzo.

Grande Fratello, amicizia al capolinea tra Shaila Gatta e Tommaso Franchi/ "Sono ferita, non è un amico"

Sentendo queste parole, Shaila è rimasta di stucco, chiedendogli spiegazioni. “In che senso obbligatorie? Per lavoro o robe così. Per il resto grazie comunque che ci tenevi a parlare, però… è meglio non domani, ma mai. Penso sia meglio che ti ricordi di tutto questo e che un domani ci arrivi da sola. Io mi prendo tutto e sto zitto e me lo metto dentro. In bocca al lupo”, ha ribadito Spolverato, visibilmente turbato. Da lì, Shaila è andata via, ricordandogli che tanto, fino a quando saranno nella Casa del Grande Fratello, dovranno comunque continuare a vedersi.