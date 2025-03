Nel bene e nel male Lorenzo Spolverato è uno dei protagonisti indiscussi dell’attuale edizione del Grande Fratello, che è sempre riuscito a far parlare di sé. È approdato nella casa più spiata dagli italiani quasi sette mesi fa ed è stato al centro di molte dinamiche, spesso ha dovuto fare i conti anche con molte critiche. In molti lo hanno sempre accusato di sfruttare la relazione con Shaila Gatta per creare clip e sta al centro dell’attenzione in puntata, lo hanno anche definito stratega e manipolatore.

C’è chi lo ama e chi non smette di criticarlo, ma è comunque riuscito a fare breccia nel cuore di moltissimi fan conquistando il primo posto da finalista al Grande Fratello. Che ci tenga molto al gioco è stato palese sin dall’inizio, nelle scorse ore però ha ammesso che punta alla vittoria. Durante una chiacchierata con Chiara e Zeudi ha chiaramente detto che a parer suo lui merita di vincere più degli altri. Ha raccontato di aver sognato che vinceva MariaVittoria, lui pensa che sia molto furba e ha ricordato che ha due amiche come Helena e Jessica che sono uscite e rientrate e quindi sanno molte cose.

Lorenzo Spolverato al Grande Fratello svela perché merita di vincere lui il reality

Lorenzo Spolverato ha fatto sapere di non essere felice del gruppo che è arrivato in finale, ha poi svelato: “Devo vincere, è la mia giustizia personale. Sono arrivato in finale con persone che hanno avuto la possibilità di uscire e rientrare, guardare tutto, sapere robe”. A parer suo è gente che a differenza sua si è studiata tutto.

Il gieffino pensa di meritare la vittoria anche per il cambiamento che ha fatto, ma crede che rendendolo finalista gli abbiano già riconosciuto dei meriti. Dopo aver fatto notare che è l’unico uomo che è riuscito ad arrivare in finale ha ribadito che vedendo chi sono i finalisti non è felice, perché non ci sono Giglio e Shaila. Lorenzo Spolverato ha rivelato che avrebbe preferito MariaVittoria l posto di Jessica, su Helena Prestes invece ha detto che fa la regina ma non deve vincere. Pensando ancora alla finale del Grande Fratello ha poi concluso dicendo: “A sto punto dico, speriamo che io ce la faccia. Io vorrei vincere per sfida e gioco, per competizione, cavolo sì!”

