Lorenzo Spolverato, frase choc contro Helena Prestes: lo scherzo pensato ai suoi danni

Lorenzo Spolverato nelle ultime ore è finito nella bufera: ad incastrarlo è un video che sta circolando sul web e suscitando aspre polemiche tra il pubblico, per uno scherzo di dubbio gusto che avrebbe voluto fare a Helena Prestes. Ormai è risaputo che tra i due concorrenti non corre buon sangue: la Casa è ormai divisa in due fazioni che vedono Lorenzo e Shaila da una parte e Helena e Javier dall’altra, con il gruppo diviso a metà tra l’una e l’altra parte. Tuttavia il modello milanese torna nella bufera e il pubblico web invoca la squalifica per bullismo nei confronti della coinquilina.

Helena Prestes, scontro con Zeudi Di Palma: "Ha atteggiamenti confusi"/ "Mi sono allontanata da lei perché…"

Ma cos’è successo nell’esattezza? Come mostra il video incriminato, si vede Lorenzo avvicinarsi a Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli intente a lavare le stoviglie in cucina. Si respira un’atmosfera gioiosa, tra risate e buonumore nel trio che nella Casa ha costruito un buon rapporto. Tuttavia, avvicinandosi a loro e osservando cosa fossero intente a fare, Spolverato indica alcuni rimasugli di cibo rimasti nel lavandino e si domanda: “Ma cosa state facendo? Lo metti da parte per domani? Lo frulliamo? Lo mettiamo nel bicchiere a Helena?“.

Shaila Gatta contro Helena Prestes, esplode il "7-8 gate"/ Signorini: "Nella smorfia napoletana vuol dire..."

Lorenzo Spolverato nella bufera al Grande Fratello: accuse di bullismo dal web

La frase pronunciata da Lorenzo Spolverato è finita dritta nel mirino del web e in molti lo accusano di bullismo nei confronti di Helena Prestes al Grande Fratello. Anche nei confronti di Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli non vengono risparmiate critiche dal momento che, dopo la battuta, hanno continuato a ridere: alla fine il trio non ha messo in atto lo scherzo, resta però incriminata la frase del modello. “Si fa tanta lotta contro il bullismo e il Grande Fratello non farà un bel niente, come sempre“, il commento di un utente di fronte alla scena immortalata nel video.

Grande Fratello, Zeudi Di Palma smascherata: spuntano vecchi like su Dayane/ Sapeva del flirt con Rosalinda?

La domanda a questo punto sorge spontanea: verranno presi provvedimenti nei confronti di Lorenzo Spolverato? In questa nuova puntata del reality su Canale 5 l’episodio potrebbe essere oggetto di attenzione da parte di Alfonso Signorini: in molti sul web invocano la squalifica del modello, cosa potrebbe accadere in diretta?