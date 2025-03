Trovare mezze misure nelle discussioni al Grande Fratello è come cercare l’ago nel pagliaio; lo dimostrano gli stracci volati tra Javier Martinez e Lorenzo Spolverato nel corso della diretta di questa sera. Negli ultimi giorni hanno avuto diversi momenti di scontro, ‘colpa’, di una lite tra l’argentino e Chiara Cainelli; commentando a posteriori i due si sono ritrovati faccia a faccia con Spolverato che, in separata sede, si è lasciato andare all’ennesimo commento pungente e particolarmente discutibile. “Marcisci”.

Alfonso Signorini parte proprio dal commento di Lorenzo Spolverato: “Dire marcisci ad una persona, caro Lorenzo, non è una bella cosa…”. Tempestiva anche la risposta in merito di Javier Martinez che chiaramente ha appreso in quel momento le parole del concorrente del Grande Fratello: “Io sono abituato ad avere a che fare con i bambini che fanno queste affermazioni. E’ un ragazzino, e lo dimostra, non ho bisogno di ripetere sempre le stesse cose; io in questi modi non mi sono mai espresso e poi queste cose guarda caso non me le dice mai in faccia”.

Lorenzo Spolverato, ovviamente, non arretra nel confronto e rincara la dose contro Javier Martinez riportando l’attenzione su quanto accaduto in settimana con le scintille con Chiara Cainelli. “Tu invece di prendere parola per la tua fidanzata hai dato addosso alla fidanzata del tuo migliore amico! Dire ad una donna fatti i caz*i tuoi non è sbagliato?”. Ancora interviene, puntuale, Alfonso Signorini: “Lorenzo, ti ricordo che ti ho sentito dire a 3 donne che sono tutte delle teste di caz*o!”.

La scena passa poi al dibattito altrettanto tagliente tra Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi ma, dopo un breve break pubblicitario, continua il confronto con Javier Martinez. “Tu sei uno di quelli che non vede l’ora di mettermi in cattiva luce”, tuona Spolverato con l’argentino che in parte ammette: “Forse questo è vero, però se sento queste cose che dici: prima il ginocchio, poi marcisci…”. Inutile il tentativo di scuse di Lorenzo Spolverato con Javier Martinez che, in maniera piuttosto plateale, glissa e rispedisce al mittente.