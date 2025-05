Lorenzo Spolverato: la foto a Mediaset scatena i fan

Lorenzo Spolverato, a distanza di quasi due mesi dalla finale del Grande Fratello, continua ad esserne il protagonista indiscusso scatenando dinamiche e discussioni anche fuori dalla casa. La fine della storia d’amore con Shaila Gatta di cui ha parlato recentemente in una diretta Instagram confermando le parole della ballerina che aveva svelato di aver rivisto l’ex fidanzato continua a scatenare la curiosità dei fan che, non solo sperano in un clamoroso ritorno di fiamma che, ad oggi, pare impossibile, ma sperano di poter vedere presto i propri beniamini nuovamente in tv.

Una speranza che potrebbe concretizzarsi prima del previsto stando ad una foto che ha pubblicato lo stesso Lorenzo tra le storie del proprio profilo Instagram. Il modello milanese, infatti, ha pubblicato una foto in cui appare di spalle, con camicia bianca e pantalone nero scattata all’esterno degli studi di Mediaset di Cologno Monzese. Una foto che è diventata immediatamente virale sui social scatenando varie indiscrezioni tra le quali quella di un’immediata partenza per l’Isola dei Famosi 2025.

Lorenzo Spolverato verso l’Isola dei Famosi 2025? Ecco cosa si sa

L‘Isola dei Famosi 2025 sta perdendo concorrenti e l’ipotesi di arruolare Lorenzo Spolverato non è così surreale come confermano sia Deianira Marzano che Lorenzo Pugnaloni secondo i quali, in casa Mediaset, si starebbe seriamente pensando al modello milanese per ravvivare il cast che, forte sulla carta, sta perdendo pezzi puntata dopo puntata. Durante i sei mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato è stato il protagonista indiscusso non solo per la sua storia d’amore con Shaila Gatta, oggi finito, ma anche per le discussioni e gli scontri con gli altri concorrenti.

Entusiasta, intrattenitore, ma anche leale e sempre alla ricerca della verità, Lorenzo Spolverato ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per far appassionare il pubblico. Il suo carattere è considerato perfetto per i reality e, stando a quello che riferisce Lorenzo Pugnaloni, potrebbe partire già la prossima settimana. Le voci hanno così scatenato i fan che, su X, stanno commentando l’indiscrezione non nascondendo l’entusiasmo qualora dovesse essere tutto vero.

Qualsiasi cosa sia, sono fiera di lui e felice per tutti i progetti che deciderà di fare

Ad maiora papitooooo💚#shailenzo pic.twitter.com/nO1CVvVlNU — Chanel (@Roseflo94152971) May 20, 2025

SOLO CHI HA PASSATO ORE

GIORNI

MESI

A DIFENDERLO SOTTO OGNI POST

DI GOSSIPPARI

GIORNALISTI

BIG ACCOUNT

SA

COSA VUOL DIRE QUESTA FOTO E SÍ, MI SONO COMMOSSA

💚💚💚💚#shailenzo pic.twitter.com/IQmPEfQBqj — BiLol (@bi_lol1) May 20, 2025